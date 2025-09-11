Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:00 Радослав Кирилов в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Реал Мадрид се подсили с бивш съотборник на Везенков в НБА

Реал Мадрид се подсили с бивш съотборник на Везенков в НБА

  • 11 сеп 2025 | 11:52
  • 1485
  • 0
Реал Мадрид се подсили с бивш съотборник на Везенков в НБА

Канадското крило Трей Лайлс подписа договор до 30 юни 2026 година с испанския гранд Реал мадрид, обявиха на официалния си сайт "лос бланкос".

Лайлс до момента бе играч на Сакраменто Кингс в НБА. През сезон 2023/2024 той бе съотборник в състава на "Кралете" на Александър Везенков, като двамата се изявяват на една и съща позиция на терена.

Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата
Пуснаха билетите за мачовете в София на Апоел Тел Авив в Евролигата

Канадският национал има 662 мача в рамките на 10 сезона в НБА, където е носил цветовете още на Юта Джаз, Денвър Нъгетс, Сан Антонио Спърс и Детройт Пистънс.

Снимка: realmadrid.com

Следвай ни:

Още от Евролига

Звезда на Цървена звезда за изказване на Желко Обрадович: Това се случва във всички съблекални

Звезда на Цървена звезда за изказване на Желко Обрадович: Това се случва във всички съблекални

  • 18 ное 2025 | 22:26
  • 1967
  • 0
Джабари Паркър се завърна и се включи в подготовката на Партизан

Джабари Паркър се завърна и се включи в подготовката на Партизан

  • 18 ное 2025 | 17:43
  • 912
  • 0
Какво ще стане, когато всички се върнат? Звезда прави чудеса без половин отбор! И то какъв!

Какво ще стане, когато всички се върнат? Звезда прави чудеса без половин отбор! И то какъв!

  • 18 ное 2025 | 14:49
  • 1014
  • 0
Французин стана MVP на 11-ия кръг на Евролигата

Французин стана MVP на 11-ия кръг на Евролигата

  • 15 ное 2025 | 16:53
  • 646
  • 0
Дубай Баскетбол, Барселона и Анадолу Ефес постигнаха победи в Евролигата

Дубай Баскетбол, Барселона и Анадолу Ефес постигнаха победи в Евролигата

  • 15 ное 2025 | 09:42
  • 813
  • 0
Интересни резултати за край на кръг №11 в Евролигата

Интересни резултати за край на кръг №11 в Евролигата

  • 14 ное 2025 | 23:42
  • 9370
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Радослав Кирилов в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Радослав Кирилов в "Гостът на Sportal.bg"

  • 19 ное 2025 | 13:01
  • 665
  • 3
България може! Треснахме Грузия

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 143919
  • 582
Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

Левски гостува на Лас Палмас в Шампионската лига

  • 19 ное 2025 | 10:06
  • 4841
  • 5
Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

Сашо Станков: Отдавна сме на дъното и седим там

  • 19 ное 2025 | 10:28
  • 3064
  • 5
Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

Ботев (Пд) поиска среща между БФС, клубовете и телевизията

  • 19 ное 2025 | 11:42
  • 3073
  • 16
Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

Кой отива на Мондиала и кой ще играе бараж?

  • 18 ное 2025 | 23:52
  • 31925
  • 30