Реал Мадрид се подсили с бивш съотборник на Везенков в НБА

Канадското крило Трей Лайлс подписа договор до 30 юни 2026 година с испанския гранд Реал мадрид, обявиха на официалния си сайт "лос бланкос".

Лайлс до момента бе играч на Сакраменто Кингс в НБА. През сезон 2023/2024 той бе съотборник в състава на "Кралете" на Александър Везенков, като двамата се изявяват на една и съща позиция на терена.

Канадският национал има 662 мача в рамките на 10 сезона в НБА, където е носил цветовете още на Юта Джаз, Денвър Нъгетс, Сан Антонио Спърс и Детройт Пистънс.

Снимка: realmadrid.com