Пеко Баная посочи най-голямото предизвикателство на новата писта в Унгария

Двукратният световен шампион в MotoGP Франческо Баная посочи кое е най-голямото предизвикателство, което очаква пилоти от кралския клас на пистата „Балатон Парк“ в Унгария.

Италианецът и останалите пилоти от лагера на Дукати имаха шанса да изпробват най-новото трасе, което ще домакинства на кръг от MotoGP, по-рано тази седмица по време на тренировъчен ден със серийни мотори. След него Баная и Марк Маркес зпохвалиха трасето, а сега двукратният шампион каза кое според него ще е най-голямото предизвикателство за пилотите от MotoGP по време на Гран При на Унгария след две седмици.

„Първите ми впечатления са, че тази писта е по-различна от останалите. Много е малка, много тясна. Всички завои са доста бавни, така че е различно. Сега само тренирахме с Panigale V4 и се наслаждавахме. Нека да видим как ще е с истинските мотори, как ще се адаптираме към тази ниска скорост. Със сигурност конфигурацията е различна, но приятна“, заяви Баная.

Снимки: instagram.com/pecco63