Ювентус развали празника на Борусия (Дортмунд)

Ювентус победи Борусия (Дортмунд) с 2:1 на “Сигнал Идуна Парк” в приятелска среща, която бе генерална репетиция за германците преди старта на сезона. И двата гола за “бианконерите” отбеляза Андреа Камбиазо. Бранителят откри резултата в 16-ата минута и се разписа още веднъж в 53-ата минута. Максимилиан Байер отбеляза почетно попадение за домакините минута преди края на редовното време.

Жейсон Бремер бе титуляр и започна мач за първи път, след като се възстанови от контузията в коляното, получена през октомври миналата година. Това бе едва втора контрола за Юве през това лято поради участието на тима в Световното клубно първенство.

Mats Hummels retired at the end of last season but was named in the Borussia Dortmund side today to bid farewell to the club and its fans 🥺💛🖤



He was captain and when he was subbed off, he received a standing ovation and a guard of honour from both teams 🙏



Enjoy retirement,… pic.twitter.com/LNSoOGVuEB — OneFootball (@OneFootball) August 10, 2025

Срещата бе бенефис за Матс Хумелс, който получи възможност да се раздели с публиката в Дортмунд преди да се откаже от футбола. Бранителят игра до 18-ата минута, когато напусна терена под бурните овации на феновете.

Ювентус изигра добър мач и смълча препълнените трибуни. Камбиазо откри резултата, след като засече центриране на Калюлю. Кенан Йълдъз и Кефрен Тюрам пропуснаха добри възможности. Борусия пък загуби Никлас Зюле поради контузия. Камбиазо отбеляза втория си гол в срещата в началото на втората част. Той завърши с великолепен удар отлична комбинация на “бианконерите”. До края тимът на Игор Тудор създаде още някои възможности. В 89-ата минута Байер вкара почетно попадение за Дортмунд.

Снимки: Imago