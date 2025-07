Цимикас си направи татуировка в памет на Диого Жота

Смъртта на нападателя на Ливърпул Диого Жота шокира футболния свят. Костас Цимикас вече изрази в емоционална публикация своята обич към приятеля си и споделените им спомени. Сега той отиде по-далеч, увековечавайки паметта на португалеца върху тялото си с татуировка на ръката.

29-годишният гръцки национал си татуира на лявата ръка фразата "wish you were here, 20" на английски. Той добави и инициалите на починалия си агент Андреас Кириакопулос, с когото поддържаше отлични отношения.