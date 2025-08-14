Популярни
Фернандо Алонсо би искал да види Другович като титуляр във Формула 1

Двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо заяви, че би искал да види настоящия резервен пилот на Астън Мартин Фелипе Другович на титулярна позиция в световния шампионат догодина.

Бразилецът се присъедини към Астън Мартин след като спечели титлата във Формула 2 през 2022 година и до момента е участвал в няколко теста и петъчни тренировки. Той обаче така и не успява да направи своя състезателен дебют, а неговото име е едно от тези, които се свързват с отбора на Кадилак, който ще дебютира във Формула 1 през 2026 година.

Има ли шанс Хорнър да отиде в Кадилак?
Има ли шанс Хорнър да отиде в Кадилак?

Другович е познат на Кадилак, тъй като през последните две години участва с американския производител в „24 часа на Льо Ман“. А според Алонсо Другович напълно заслужава да бъде титуляр във Формула 1 заради своята скорост и начина, по който бразилецът работи в симулатора и по време на свободните тренировки.

„Ще бъде страхотно да го видим във Формула 1. Той има невероятен талант, показа го във Формула 2.

„Виждаме го и всеки ден в работата ни с него, когато той е в симулатора или по време на свободните тренировки. Той винаги успява да предостави на отбора това, което се иска от него, дори и е ограничения километраж. Ще бъде интересно да го видим на титулярна позиция. Надявам се да се случи“, каза Алонсо.

Снимки: Imago

