Ред Бул няма да ползва части от втория си отбор

Ръководителят на отбора на Ред Бул Лоран Мекис отхвърли възможността Биковете да започнат да използват части от тима на Рейсинг Булс в опит да направи RB21 по-лесен за управление.
От началото на сезона болидът на Ред Бул се оказва доста труден за управление на моменти дори и за Макс Верстапен. Неговите съотборници – първо Лиам Лоусън, а след това и Юки Цунода пък изобщо не успяват да накарат болида да работи, което струва много скъпо на Биковете в конструкторския шампионат. Мекис обаче е категоричен, че Ред Бул няма да взима части от Рейсинг Булс, най-вече защото философията на двете коли е доста различна.
Без Верстапен, Ред Бул щеше да се бори със Заубер
„Мисля, че това е коректен въпрос, но всяка кола си има свой генезис. Произходът на двете коли е прекалено различен, за да можем да си разменяме части“, каза Мекис пред Sky Sports F1.
„Днес във Формула 1 има десет отбора, които имат свои собствени идеи как да развиват колите си. Те срещат различни трудности в зависимост от посоката, която са избрали и съответно намират различни решения. Така че не може да вземем нещо от една кола и да го сложим на друга. Всичко зависи още от началното развитие“, добави още французинът.
Снимки: Imago