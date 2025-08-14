Популярни
Бивш отбор на Стоилов отпадна от Лигата на конференциите

Отборът на Лозана записа втора победа над Астана, с която продължи към плейфоите на Лига на конференциите. Швейцарците спечелиха визитата си в Казахстан с 2:0 и така се класираха за следващия кръг с общ резултат 5:1, докато бившият отбор на Станимир Стоилов приключи с евроучастието си през този сезон.

И двете попадения в двубоя дойдоха през второто полувреме. Лекуейри Беят откри резултата в 48-ата минута, а в 66-ата Гаусу Диаките отбеляза другия гол на гостите. Домакините пък завършиха мача в намален състав след червен картон на Макс Ебонг четири минути преди края на редовното време.

Така за място в основната фаза на Лига на конференциите Лозана ще играе срещу победителя в двойката между Бешикташ и Сейнт Патрикс.

