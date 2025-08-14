Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас с експресна победа над италианец

Алкарас с експресна победа над италианец

  • 14 авг 2025 | 05:29
  • 380
  • 0
Алкарас с експресна победа над италианец

Карлос Алкарас преодоля сравнително лесно четвъртия кръг на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Синсинати. Испанецът надигра Лука Нарди с 6:1, 6:4 за 1 час и 20 минути игра. След комфортен първи сет, италианецът повиши нивото си, но Алкарас реагира адекватно и затвори мача в два сета.

Стартът на двубоя бе почти перфектен за Алкарас, който бързо поведе с 3:0, пробивайки още първото подаване на съперника си. След това той не изпусна инициативата и след още един пробив набързо приключи сета с 6:1.

Във втория сет Нарди подобри сериозно както сервиса си, така и ретурите, с дълбоки и силно затрудняващи удари за испанеца. Така италианецът успя да поведе в с пробив за 4:2. Радостта му обаче бе кратка, тъй като Алкарас върна пробива още в следващия гейм.

Ключов момент в мача бе инфарктният девети гейм, който продължи доста време. Нарди успя да спаси четири точки за пробив, но накрая се предаде пред натиска на Алкарас и загуби гейма, като вече изоставаше с 4:5.

В следващия гейм световният №2 сервира за мача и не допусна изненада, като спечели подаването си и оформи крайното 6:4 в своя полза.

С този успех Алкарас вече е на 1/4-финалите на турнира. Там го очаква сблъсък с Андрей Рубльов.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Антони Генов загуби на двойки на "Чалънджър" в Гърция

Антони Генов загуби на двойки на "Чалънджър" в Гърция

  • 13 авг 2025 | 22:55
  • 544
  • 0
Зверев ще играе втори мач за деня

Зверев ще играе втори мач за деня

  • 13 авг 2025 | 21:18
  • 792
  • 0
Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир в Румъния

Лидия Енчева се класира за втория кръг на сингъл на турнир в Румъния

  • 13 авг 2025 | 20:47
  • 1103
  • 4
Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за US Open

Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за US Open

  • 13 авг 2025 | 20:25
  • 869
  • 3
Манарино за допинга на Синер: Не вярвам в Дядо Коледа

Манарино за допинга на Синер: Не вярвам в Дядо Коледа

  • 13 авг 2025 | 15:53
  • 1150
  • 1
Глушкова с трета поредна победа в Сърбия

Глушкова с трета поредна победа в Сърбия

  • 13 авг 2025 | 14:46
  • 1058
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 642
  • 0
ПСЖ е на върха в Европа след чутовен обрат в края и драма с дузпи!

ПСЖ е на върха в Европа след чутовен обрат в края и драма с дузпи!

  • 14 авг 2025 | 00:09
  • 37758
  • 89
Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

  • 13 авг 2025 | 18:11
  • 39712
  • 252
ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

  • 13 авг 2025 | 14:28
  • 61001
  • 188
Трансферът на алжирския халф в Левски пред провал

Трансферът на алжирския халф в Левски пред провал

  • 13 авг 2025 | 20:39
  • 25542
  • 41
Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 48014
  • 84