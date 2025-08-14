Алкарас с експресна победа над италианец

Карлос Алкарас преодоля сравнително лесно четвъртия кръг на турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Синсинати. Испанецът надигра Лука Нарди с 6:1, 6:4 за 1 час и 20 минути игра. След комфортен първи сет, италианецът повиши нивото си, но Алкарас реагира адекватно и затвори мача в два сета.

Стартът на двубоя бе почти перфектен за Алкарас, който бързо поведе с 3:0, пробивайки още първото подаване на съперника си. След това той не изпусна инициативата и след още един пробив набързо приключи сета с 6:1.

Във втория сет Нарди подобри сериозно както сервиса си, така и ретурите, с дълбоки и силно затрудняващи удари за испанеца. Така италианецът успя да поведе в с пробив за 4:2. Радостта му обаче бе кратка, тъй като Алкарас върна пробива още в следващия гейм.

Ключов момент в мача бе инфарктният девети гейм, който продължи доста време. Нарди успя да спаси четири точки за пробив, но накрая се предаде пред натиска на Алкарас и загуби гейма, като вече изоставаше с 4:5.

В следващия гейм световният №2 сервира за мача и не допусна изненада, като спечели подаването си и оформи крайното 6:4 в своя полза.

С този успех Алкарас вече е на 1/4-финалите на турнира. Там го очаква сблъсък с Андрей Рубльов.

Снимки: Gettyimages