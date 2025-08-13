Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Алкарас с победа №50 през годината

  • 13 авг 2025 | 01:27
Карлос Алкарас записа 50-ата си победа за сезона – първият тенисист, постигнал това – след като надви експлозивния и непредвидим Хамад Меджедович в мача им от третия кръг на Мастърс 1000 в Синсинати. Мурсиецът се наложи с 6:4, 6:4 в не особено атрактивен мач, белязан от липса на ритъм и малко дълги разигравания, допуснати от сръбския тенисист. Задушаващата жега, с 32 градуса и 54% влажност, също не предразполагаше към продължителни размени.

В първия сет ключов се оказа един безкраен седми гейм, продължил 13 минути и завършил с двойна грешка на балканеца при четвъртата точка за пробив на Алкарас. Меджедович завърши сета с 14 печеливши удара срещу 5 за Карлитос, но допусна цели 21 непредизвикани грешки срещу 10 за испанеца.

Алкарас се придържаше към плана си и продължи в същия дух, изчаквайки грешките на сърбина, за да си осигури така нужната победа след трудностите в дебюта си срещу босненеца Дамир Джумхур. Така той постигна втори пробив, който изглеждаше решаващ, в петия гейм на втория сет, но веднага след това загуби сервиса си с двойна грешка и отново „върна“ Меджедович в мача.

Испанецът обаче успя да направи нов пробив още при следващото подаване на сърбина, а впоследствие подпечата победата си с ас, за да се класира за трети път в кариерата си за осминафиналите на Мастърс 1000 в Синсинати, където го очаква италианецът Лука Нарди, който се наложи с 6:2, 2:1 и отказване над чеха Якуб Меншик.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

