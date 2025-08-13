Марк Уилямс и Нийл Робъртсън с впечатляващи победи в Саудитска Арабия

Марк Уилямс, който беше на косъм от триумф на миналогодишния Мастърс в Саудитска Арабия (но твърди, че не е притеснен от това поражение) записа впечатляваща победа с 6:1 над Шон Мърфи и се класира за четвъртфиналите в Джеда.

Марк Селби стана петият с 900 сенчъри брейка

Уилямс навърши 50 години тази година, но продължава да е сред претендентите за най-големите трофеи, като през май беше финалист на Световното първенство в “Крусибъл”, където загуби от Джао Синтонг. Следващият му съперник е Елиът Слесър, а още три победи тази седмица биха го направили най-възрастния шампион в ранкинг турнир, изпреварвайки рекорда на Рей Риърдън.

След като доминира в първите два фрейма днес, Уилямс навакса изоставане от 0-61 в третия и го открадна със серия от 74 точки. След разменени следващи два фрейма, той направи нова ключова серия от 30, за да спечели шестия на черната топка и да поведе с 5:1. Световният №3 завърши мача със сенчъри от 102 точки, достигайки своя 117-и четвъртфинал в ранкинг събитие.

В решителния фрейм на финала в Рияд миналата година Уилямс беше в брейк от 62, когато изпусна червена топка, а Джъд Тръмп изчисти със 72, за да спечели с 10:9. Мнозина биха били съсипани от такава загуба, но Уилямс прие случилото се спокойно:

„Много хора вероятно мислят, че съм бил съсипан от загубата на финала миналата година, но не беше така. Може би имам късмет, че от дете загубите никога не са ме притеснявали. Когато на 14-15 години играех по про-ам турнири всеки уикенд, обикалях страната и ме побеждаваха всички – това ми помогна. Свикнах с пораженията, приемах ги и се връщах по-силен. Ако спечеля – чудесно, ако загубя – няма проблем. Опитах, но не беше достатъчно. Може би затова все още се справям добре на 50 години.“

Нийл Робъртсън отстрани Марк Селби от този турнир за втора поредна година, побеждавайки го с 6:4 в двубой на много високо ниво. Селби направи 119 втората партия – своето 900-тно сенчъри в кариерата, но Робъртсън отвърна със серии от 70 и 111, за да поведе с 3:1. Селби се върна в мача с 66, 56 и 57, повеждайки с 4:3, но австралиецът спечели последните три партии с топ серии от 83 и 137, увеличавайки своя общ брой сенчърита до 990.

„Не изглеждаше добре при 4:3, но спечелих много добър осми фрейм, а деветият беше решаващ. Продължих да играя атакуващо и бях търпелив, когато трябваше. Играта ми е в най-добрата форма, в която е била някога”, каза Робъртсън.

Относно достигането на 1000 сенчърита той добави:

„Знам, че идва скоро и е вълнуващо. Надявам се да се случи в много важен мач на тв маса. Ще е чест да се присъединя към този малък клуб.“

Робъртсън ще се изправи срещу финалиста от Шанхай Мастърс Али Картър, който продължава отличния си старт на сезона с победа 6-3 над Оливър Лайнс. От 1:3 Картър спечели пет поредни фрейма с топ серия от 116.

„Играх страхотно след почивката срещу млад талант, който вчера победи Джъд Тръмп“, каза Картър. „Остават много големи имена в турнира, но се надявам да продължа серията си.“