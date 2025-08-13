Популярни
  • 13 авг 2025 | 15:11
Марк Селби стана петият с 900 сенчъри брейка

Марк Селби стана петият играч, който достига до 900 сенчъри в кариерата си по време на мача си от 1/8-финалите срещу Нийл Робъртсън на Мастърса в Саудитска Арабия.

Четирикратният световен шампион Селби, който стана професионалист през 1999 г., записа серия от 119 във втория фрейм – неговото сенчъри номер 900 в кариерата. Следващата цел на играча от Лестър е да достигне 1000 сенчърита, което би го поставило в елитния клуб заедно с Рони О'Съливан, Джъд Тръмп, Джон Хигинс и евентуално Робъртсън, който в момента има 989.

Топ 5 в историята по сенчъри брейкове:

Рони О'Съливан – 1 290.

Джъд Тръмп – 1 094

Джон Хигинс – 1 039

Нийл Робъртсън – 989

Марк Селби – 900

