Марк Селби стана петият с 900 сенчъри брейка

Марк Селби стана петият играч, който достига до 900 сенчъри в кариерата си по време на мача си от 1/8-финалите срещу Нийл Робъртсън на Мастърса в Саудитска Арабия.
Четирикратният световен шампион Селби, който стана професионалист през 1999 г., записа серия от 119 във втория фрейм – неговото сенчъри номер 900 в кариерата. Следващата цел на играча от Лестър е да достигне 1000 сенчърита, което би го поставило в елитния клуб заедно с Рони О'Съливан, Джъд Тръмп, Джон Хигинс и евентуално Робъртсън, който в момента има 989.
Топ 5 в историята по сенчъри брейкове:
Рони О'Съливан – 1 290.
Джъд Тръмп – 1 094
Джон Хигинс – 1 039
Нийл Робъртсън – 989
Марк Селби – 900