Иниго Мартинес: Ханзи Флик ме разбра само за две минути, но аз се натъжих

Новото попълнение на Ал-Насър Иниго Мартинес призна, че скъпоплатената оферта от саудитския клуб го е накарала да напусне преждевременно досегашния си клуб Барселона. Също така опитният защитник не скри, че се е разчувствал при сбогуването си с треньора Ханзи Флик, който веднага проявил разбиране относно неговото решение.

“Със сигурност щях да се замисля дали да остана, ако договорът ми беше за повече от година. Заплатата ми в Барса не беше малка, а и семейството ми беше доволно. Не беше лесно да взема това решение, тъй като трябва да издържам съпругата ми и децата ми, но определено щях да се замисля, ако оставаха повече години от контракта ми. Също така ме боли, че няма да мога да играя на “Камп Ноу”. Иска ми се да бях опознал този стадион. Когато видиш офертата от Саудитска Арабия, не можеш да повярваш. Никой не е подготвен за подобен договор или поне аз не бях. Аз бях футболна пешка и се издигнах в йерархията чрез труд и пот, но когато получиш такава оферта, ти оставаш възхитен, а твоето семейство - още повече.

🚨🎙️| Iñigo Martinez: “These options rarely arise and it’s difficult to say no. Flick understood from the second minute. It was a pleasant conversation with him.”



🎙️| Íñigo Martínez: “It’s not that I was earning a small salary at Barcelona, it was a significant salary, I was… pic.twitter.com/wkl1i6siKt — forblaugrana (@forblaugrana) August 13, 2025

Говорих с Флик след връщането ни от азиатското турне. Бях искрен с него, защото знаех, че той щеше да ме разбере перфектно. Все пак ми оставаше само година от договора, а аз съм на 34. Рядко минават подобни влакове и е трудно да кажеш “не”. Аз го изненадах, но той прояви перфектно разбиране само за две минути. Това беше приятен разговор, но същевременно аз много се натъжих, защото между двама ни имаше голямо уважение. Не, че беше напрегнато, а просто доста емоционално. Осъзнах, че повече няма да работим заедно и че няма да бъда част от състава му, а знаех колко важен бях за него”, сподели Мартинес пред радио Onda Vasca.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages