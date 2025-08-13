Ръководството на Барселона одобри начина, чрез който ще впише нерегистрираните играчи

На извънредно събрание на ръководството на Барселона клубните директори единодушно одобриха решението да се депозира гаранция от 7 млн. евро в Ла Лига, за да бъдат вписани нерегистрираните играчи, съобщават каталунските медии.

Така ще се покрие дефецита от именно 7 млн. евро заради несъответствие в счетоводството на Барселона за миналия сезон. До нуждата от гласуваната гаранция се стигна, след като все още не са одобрени сумите, които клубът ще получи от продажбата на ВИП места на обновения “Камп Ноу” и от спонсорския договор с ДР Конго. Ако Ла Лига приеме гаранцията на испанския шампион, това ще позволи регистрирането на поне четирима играчи: новите попълнения Жоан Гарсия и Маркъс Рашфорд, както и преподписалите Войчех Шчесни и Жерард Мартин. Рууни Барджи, Марк Бернал и Ектор Форт също все още не са вписани, но при нужда те могат да бъдат формално причислени към клубния дубъл.

Най-спешна е регистрацията на вратарите Гарсия и Шчесни, тъй като първият мач на Барса в Ла Лига през новата кампания е в неделя, когато тимът гостува на Майорка. В момента единственият наличен страж за този двубой е Иняки Пеня, който не записа нито една минута в предсезонните контроли на каталунците.

