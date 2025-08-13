Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Ръководството на Барселона одобри начина, чрез който ще впише нерегистрираните играчи

Ръководството на Барселона одобри начина, чрез който ще впише нерегистрираните играчи

  • 13 авг 2025 | 18:06
  • 720
  • 0
Ръководството на Барселона одобри начина, чрез който ще впише нерегистрираните играчи

На извънредно събрание на ръководството на Барселона клубните директори единодушно одобриха решението да се депозира гаранция от 7 млн. евро в Ла Лига, за да бъдат вписани нерегистрираните играчи, съобщават каталунските медии.

Така ще се покрие дефецита от именно 7 млн. евро заради несъответствие в счетоводството на Барселона за миналия сезон. До нуждата от гласуваната гаранция се стигна, след като все още не са одобрени сумите, които клубът ще получи от продажбата на ВИП места на обновения “Камп Ноу” и от спонсорския договор с ДР Конго. Ако Ла Лига приеме гаранцията на испанския шампион, това ще позволи регистрирането на поне четирима играчи: новите попълнения Жоан Гарсия и Маркъс Рашфорд, както и преподписалите Войчех Шчесни и Жерард Мартин. Рууни Барджи, Марк Бернал и Ектор Форт също все още не са вписани, но при нужда те могат да бъдат формално причислени към клубния дубъл.

Най-спешна е регистрацията на вратарите Гарсия и Шчесни, тъй като първият мач на Барса в Ла Лига през новата кампания е в неделя, когато тимът гостува на Майорка. В момента единственият наличен страж за този двубой е Иняки Пеня, който не записа нито една минута в предсезонните контроли на каталунците.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Лийдс се договори с Калвърт-Люин

Лийдс се договори с Калвърт-Люин

  • 13 авг 2025 | 13:44
  • 1799
  • 0
Милан запълни още една от овакантените позиции в своя състав

Милан запълни още една от овакантените позиции в своя състав

  • 13 авг 2025 | 13:30
  • 5496
  • 0
Севиля привлече вратар от Нюкасъл

Севиля привлече вратар от Нюкасъл

  • 13 авг 2025 | 13:30
  • 1232
  • 0
Ливърпул е все по-близо до талантлив защитник от Италия

Ливърпул е все по-близо до талантлив защитник от Италия

  • 13 авг 2025 | 13:05
  • 4735
  • 6
В Тотнъм си избраха нов капитан

В Тотнъм си избраха нов капитан

  • 13 авг 2025 | 12:48
  • 1901
  • 0
Милан успя да убеди Хойлунд, преговорите с Юнайтед напредват

Милан успя да убеди Хойлунд, преговорите с Юнайтед напредват

  • 13 авг 2025 | 12:40
  • 9616
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

Веласкес: Няма да пазим резултата, имаме желание да си тръгнем като победители

  • 13 авг 2025 | 18:11
  • 6180
  • 9
ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

ЦСКА до последно се надява да задържи един от най-добрите си играчи, предложи му договор без клаузата "Фичо"

  • 13 авг 2025 | 14:28
  • 34964
  • 107
Матей Казийски ще играe в България!

Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 29453
  • 41
Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

Изключителни волейболистки! България разгроми САЩ и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 13 авг 2025 | 13:18
  • 27747
  • 28
Етър остана без треньор

Етър остана без треньор

  • 13 авг 2025 | 12:20
  • 13860
  • 15
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 18582
  • 7