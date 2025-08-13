Ваулс допуска, че Уилямс може да не задържи петото място

Шефът на Уилямс във Формула 1 Джеймс Ваулс призна, че допуска, че тимът може да не успее да задържи петото място в класирането при конструкторите в световния шампионат. Причината за това е, че в Уилямс вече всички ресурси са насочени към подготовката за сезон 2026 във Формула 1.

След първите 14 кръга този сезон Уилямс се изкачи на петото място, като пилотите на тима редовно се борят за място в топ 10, а Алекс Албон записа три пети места. Но преките съперници на Уилямс: Астън Мартин, Заубер и Рейсинг Булс подобриха представянето си с нови елементи по колите, то Уилямс вече приключи с развитието на болида си.

“Решението за това е взето, съгласувано е с нашите акционери, вече не работим за сезон 2025 - потвърди Ваулс. - Много се радвам, че стигнахме до петото място при конструкторите, но този сезон няма да имаме повече нови неща и подобрения по колата. Ако загубим една-две позиции в класирането, то така да бъде.

“Ние разполагаме с ефективен автомобил този сезон и в началото се представихме отлично, като не допускахме и грешки, но конкуренцията става все по-оспорвана. Бяхме много бързи на “Имола” и в Маями - това се оказаха най-успешните състезания за тима тази година.”

Снимки: Imago