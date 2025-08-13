Удар по амбициите на Волфсбург: Паредес пропуска голяма част от сезона

Популярни
  • 13 авг 2025 | 14:18
Американското крило Кевин Паредес ще пропусне голяма част от сезона на германския футболен клуб Волфсбург, след като получи контузия в стъпалото само седмица преди началото на официалните мачове, съобщава ДПА. Първият за "вълците" е за Купата на Германия срещу ШФ Хемелинген.  Волфсбург обяви късно във вторник, че Паредес, който пропусна почти целия сезон 2024/2025, е претърпял операция в стъпалото и ще отсъства "за неопределен срок". 

Паредес, на 22 години, дебютира за националния отбор на САЩ през 2023 и изигра силен сезон за Волфсбург, но точно тогава дойдоха и контузиите. Така той остана само с шест мача за американския национален тим, последният от които през ноември същата година.  Паредес записа само два мача в Бундеслигата през миналия сезон, когато също бе опериран в стъпалото.  

Снимки: Gettyimages

