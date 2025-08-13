Удар по амбициите на Волфсбург: Паредес пропуска голяма част от сезона

Американското крило Кевин Паредес ще пропусне голяма част от сезона на германския футболен клуб Волфсбург, след като получи контузия в стъпалото само седмица преди началото на официалните мачове, съобщава ДПА. Първият за "вълците" е за Купата на Германия срещу ШФ Хемелинген. Волфсбург обяви късно във вторник, че Паредес, който пропусна почти целия сезон 2024/2025, е претърпял операция в стъпалото и ще отсъства "за неопределен срок".

Паредес, на 22 години, дебютира за националния отбор на САЩ през 2023 и изигра силен сезон за Волфсбург, но точно тогава дойдоха и контузиите. Така той остана само с шест мача за американския национален тим, последният от които през ноември същата година. Паредес записа само два мача в Бундеслигата през миналия сезон, когато също бе опериран в стъпалото.

Снимки: Gettyimages