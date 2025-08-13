Етър остана без треньор

Отборът на Етър официално обяви раздялата си със старши треньора Живко Желев. Специалистът е първият, който напуска поста си от началото на сезона във Втора професионална лига.

"Ръководството на "Етър" Велико Търново изразява своята искрена признателност към старши треньора Живко Желев и целия му треньорски щаб за отдадената работа, професионализма и всеотдайността, които показаха през времето, в което бяха начело на отбора.



Под тяхно ръководство "виолетовите" записаха редица запомнящи се победи, изградиха силен колектив и показаха борбен дух, достоен за традициите и историята на клуба. Живко Желев и неговият екип винаги са работили със страст и уважение към играчите, феновете и емблемата на "Етър".



Раздялата ни е по взаимно съгласие, с уважение към постигнатото и приноса на треньора и неговите колеги. Желаем им здраве, много бъдещи успехи в професионалния и личния път, и оставаме уверени, че вратите на "Ивайло" винаги ще бъдат отворени за тях", написаха от клуба.