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11-те на Етър и Севлиево

  • 5 авг 2025 | 18:51
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11-те на Етър и Севлиево

Станаха ясни стартовите състави на Етър и Севлиево. Двата тима се изправят един срещу друг в мач от втория кръг на Втора професионална лига.

ЕТЪР – СЕВЛИЕВО 0:0

Стартови състави:

Етър: 1. Ангел Мартинов, 13. Анастас Пемперски, 17. Атанас Атанасов, 4. Георги Александров, 11. Димитър Илиев, 77. Мартин Николов, 8. Петър Караангелов, 6.  Пламен Цончев, 14. Радослав Найденов, 10. Чавдай Ивайлов, 7. Росен Иванов

Севлиево: 1. Никола Златинов, 18. Петър Кепов, 6. Христофор Караянис, 3. Наско Янков, 33. Николаос Масурас, 19. Ивайло Михайлов, 16. Стелиян Добрев, 8. Роман Родопски, 45. Стивиян Макавеев, 9, Емил Колев, 28. Виктор Ергин

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