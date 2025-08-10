Популярни
Фратрия не се шегува - 3 от 3 и поведе еднолично във Втора лига

  • 10 авг 2025 | 20:05
  • 1552
  • 0
Отборът на Фратрия записа трета поредна победа от началото на новия шампионат във Втора лига. Братството удари с 2:0 Етър в мач от третия кръг на първенството и вече е едноличен лидер е класирането.

Победата дойде през второто полувреме, като първо Виктор Митев откри, а малко по-късно Айвън Ангелов удвои.

Така Фратрия е единственият тим без грешка от началото на шампионата, докато Етър записа първа загуба, а също така все още няма победа и остава с две точки на 15-о място.

Фратрия 2:0 Етър
1:0 Виктор Митев (68)
2:0 Айвън Ангелов (72)

