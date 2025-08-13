Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Берое пусна билетите за мача с Ботев (Пд)

Берое пусна билетите за мача с Ботев (Пд)

  • 13 авг 2025 | 10:44
  • 381
  • 4

Билетите за срещата от петия кръг на футболната efbet Лига между Берое и Ботев (Пловдив) в Стара Загора вече са в продажба, съобщиха домакините на двубоя.

Цената на билета е 15 лева в предварителна продажба и 20 в деня на срещата. Пропуските за VIP зоната са на цена от 40 лева в предварителна продажба и 50 в деня на двубоя. Билетите са в предварителна продажба на всички каси на eventim в страната, както и онлайн. Пропуските за гостуващите фенове са на същите цени и могат да бъдат закупени онлайн или на касата пред сектор „Гости“.

Входът за лица до 14 и над 70 години ще бъде безплатен, но всички лица до 16 години трябва да бъдат с придружител и попълнена декларация. Всички привърженици са длъжни да носят документ за самоличност, съобщават от Берое.

Относно организацията за достъп старозагорци уточняват, че всички привърженици на Берое ще могат да влизат от южните входове на стадиона, както и от северозападния вход. Привърженици на гостуващия отбор ще могат да използват единствено сектор „Гости“ от западната страна на стадиона.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

  • 13 авг 2025 | 07:39
  • 11538
  • 16
Чочев: Съдията има лека вина за този резултат

Чочев: Съдията има лека вина за този резултат

  • 13 авг 2025 | 01:46
  • 12502
  • 38
Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

  • 12 авг 2025 | 23:43
  • 10273
  • 27
Роби Кийн: Второто полувреме бяхме невероятни

Роби Кийн: Второто полувреме бяхме невероятни

  • 12 авг 2025 | 23:41
  • 2851
  • 2
Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

  • 12 авг 2025 | 23:08
  • 98891
  • 812
Орелът на Ференцварош отказа да излети преди мача с Лудогорец

Орелът на Ференцварош отказа да излети преди мача с Лудогорец

  • 12 авг 2025 | 21:50
  • 5585
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски замина за Азербайджан в добро настроение

Левски замина за Азербайджан в добро настроение

  • 13 авг 2025 | 08:21
  • 8124
  • 59
Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

Боримиров: Хубаво за България е повече наши отбори да продължават напред в Европа

  • 13 авг 2025 | 09:17
  • 5744
  • 9
Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

  • 12 авг 2025 | 23:08
  • 98891
  • 812
Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

Има ли с какво Тотнъм да се противопостави на ПСЖ в сблъсъка за Суперкупата на Европа?

  • 13 авг 2025 | 07:30
  • 10763
  • 4
Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

Отбор от САЩ се интересува от Марин Петков

  • 13 авг 2025 | 07:39
  • 11538
  • 16
Агентът на Донарума изригна: ПСЖ показа голяма липса на уважение

Агентът на Донарума изригна: ПСЖ показа голяма липса на уважение

  • 13 авг 2025 | 11:15
  • 2965
  • 1