Елфин Еванс съжалявам за пропуснатата възможност във Финландия

Елфин Еванс заяви, че съжалява за изпусната възможност да нанесе още по-тежък удар срещу Ойт Танак по време на рали „Финландия“, в което естонецът взе само една точка за генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC).

Световният шампион за 2019 година започна надпреварата край Юваскила като лидер в генералното класиране с аванс от точка пред Еванс. Още в петък обаче пилотът на Хюндай изостана заради ефекта от чистенето на пътя, удара с едно дърво следобед и инцидента с техническия комисар след края на един от етапите, който му донесе 5-минутно наказание.

В края на ралито Танак, който се завъртя и в пауърстейжда, взе само точка, благодарение на отпадането на неговия съотборник Адриен Фурмо във финалния етап на надпреварата. В същото време Еванс си тръгна от Финландия с нови 15 точки към своя актив, след като завърши четвърти и взе общо три бонус точки от неделното класиране и пауърстейджа.

Така пилотът на Тойота си върна първата позиция в генералното класиране, в което той води с три пункта пред съотборника си Кале Рованпера, който записа една доминантна първа победа в домашната си надпревара. А след проблемите си във Финландия Танак изостана до четвъртото място с пасив от 13 точки, с колкото изостава и Себастиен Ожие, който обаче има предимство пред Танак, защото има повече победи от началото на сезона, въпреки че е и с три пропуснати ралита.

„Очевидно ние загубихме много точки. Много съм разочарован. В петък бяхме с вързани ръце с тази позиция на пътя и в събота беше много трудно да се боря. Разликите между всички бяха доста малки и беше трудно да се направи разлика. А с начина, по който се раздават точки в неделя, представянето тогава е много важно, но на нас не ни се получи съвсем“, заяви Еванс, който говори и за предстоящото в края на месеца рали „Парагвай“.



„Не знам почти нищо за това рали – каза уелсецът, който ще има тежката задача да чисти пътя за своите съперници в това напълно ново рали за WRC. – Ще видим какви видеа има на разположение. Дори не съм сигурен дали организаторите са ни предоставили видеа, но предполагам ще намерим нещо. Ще работим с тях и ще се опитаме да подготвим колата за типа рали, който ще очакваме и ще видим какво ще стане.“

Рали „Парагвай“ ще бъде първото от двете поредни ралита на територията на Южна Америка. То ще се проведе между 28 и 31 август, а две седмици по-късно е предвидено и рали „Чили“, което е малко по-познато за пилотите и отборите.

