Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Елфин Еванс съжалявам за пропуснатата възможност във Финландия

Елфин Еванс съжалявам за пропуснатата възможност във Финландия

  • 12 авг 2025 | 15:54
  • 98
  • 0

Елфин Еванс заяви, че съжалява за изпусната възможност да нанесе още по-тежък удар срещу Ойт Танак по време на рали „Финландия“, в което естонецът взе само една точка за генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC).

Световният шампион за 2019 година започна надпреварата край Юваскила като лидер в генералното класиране с аванс от точка пред Еванс. Още в петък обаче пилотът на Хюндай изостана заради ефекта от чистенето на пътя, удара с едно дърво следобед и инцидента с техническия комисар след края на един от етапите, който му донесе 5-минутно наказание.

Танак блъсна технически комисар, получи солидно наказание
Танак блъсна технически комисар, получи солидно наказание

В края на ралито Танак, който се завъртя и в пауърстейжда, взе само точка, благодарение на отпадането на неговия съотборник Адриен Фурмо във финалния етап на надпреварата. В същото време Еванс си тръгна от Финландия с нови 15 точки към своя актив, след като завърши четвърти и взе общо три бонус точки от неделното класиране и пауърстейджа.

Пилотите на Тойота изравниха рекорд на Ланча от 1990 година
Пилотите на Тойота изравниха рекорд на Ланча от 1990 година

Така пилотът на Тойота си върна първата позиция в генералното класиране, в което той води с три пункта пред съотборника си Кале Рованпера, който записа една доминантна първа победа в домашната си надпревара. А след проблемите си във Финландия Танак изостана до четвъртото място с пасив от 13 точки, с колкото изостава и Себастиен Ожие, който обаче има предимство пред Танак, защото има повече победи от началото на сезона, въпреки че е и с три пропуснати ралита.

Кале Рованпера спечели най-бързото рали в историята на WRC
Кале Рованпера спечели най-бързото рали в историята на WRC

„Очевидно ние загубихме много точки. Много съм разочарован. В петък бяхме с вързани ръце с тази позиция на пътя и в събота беше много трудно да се боря. Разликите между всички бяха доста малки и беше трудно да се направи разлика. А с начина, по който се раздават точки в неделя, представянето тогава е много важно, но на нас не ни се получи съвсем“, заяви Еванс, който говори и за предстоящото в края на месеца рали „Парагвай“.

„Не знам почти нищо за това рали – каза уелсецът, който ще има тежката задача да чисти пътя за своите съперници в това напълно ново рали за WRC. – Ще видим какви видеа има на разположение. Дори не съм сигурен дали организаторите са ни предоставили видеа, но предполагам ще намерим нещо. Ще работим с тях и ще се опитаме да подготвим колата за типа рали, който ще очакваме и ще видим какво ще стане.“

Президентът на Парагвай: При нас са някои от най-добрите отсечки в света
Президентът на Парагвай: При нас са някои от най-добрите отсечки в света

Рали „Парагвай“ ще бъде първото от двете поредни ралита на територията на Южна Америка. То ще се проведе между 28 и 31 август, а две седмици по-късно е предвидено и рали „Чили“, което е малко по-познато за пилотите и отборите.

Снимки: Red Bull Content Pool

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Бъдещето на Хамилтън във Ферари зависи изцяло от британеца

Бъдещето на Хамилтън във Ферари зависи изцяло от британеца

  • 12 авг 2025 | 13:49
  • 2772
  • 2
Зак Браун: Формула 1 винаги ще бъде водещият приоритет за Макларън

Зак Браун: Формула 1 винаги ще бъде водещият приоритет за Макларън

  • 12 авг 2025 | 13:30
  • 616
  • 0
Фитипалди: Ако имах отбор и можех да избирам, щях да взема Верстапен

Фитипалди: Ако имах отбор и можех да избирам, щях да взема Верстапен

  • 12 авг 2025 | 13:03
  • 891
  • 1
MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

  • 12 авг 2025 | 12:44
  • 870
  • 1
Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

  • 11 авг 2025 | 18:38
  • 6197
  • 2
Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

  • 11 авг 2025 | 17:12
  • 2593
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 20362
  • 21
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 27593
  • 8
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 16356
  • 50
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 23773
  • 67
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 18155
  • 18
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 16695
  • 46