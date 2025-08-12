Популярни
  3. Виктор Марков загуби в първия кръг в София

Виктор Марков загуби в първия кръг в София

  • 12 авг 2025 | 15:08
Виктор Марков отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Българинът, който преодоля квалификациите след две победи, отстъпи пред Николас Санчес Искиердо (Испания), който има 12 титли от турнири на ITF, с 4:6, 0:6 за 75 минути.

20-годишният Марков допусна един пробив в петия гейм на първия сет, който се оказа достатъчен за съперника му да поведе в резултата. Във втората част той не успя да вземе нито гейм и отпадна от надпреварата.

По-рано днес загуби претърпяха шампионът от "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов и полуфиналистът от турнира в Лондон Александър Василев.

В момента се играе срещата между Анас Маздрашки и номер 6 в схемата Муркел Делиен (Боливия).  След този мач е българското дерби в надпреварата на двойки между третите в схемата Александър Донски и Пьотр Нестеров срещу Александър Василев и Виктор Киров.

Иван Иванов също ще играе в първия кръг на двойки. Българинът и Наоя Хонда (Япония) срещат вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).

