И Иван Иванов отпадна в първия кръг в София

  • 12 авг 2025 | 13:05
  • 838
  • 1
И Иван Иванов отпадна в първия кръг в София

Иван Иванов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Шампионът от "Уимбълдън" при юношите Иванов, който участва с "уайлд кард" загуби от поставения под номер 5 в схемата Марат Шарипов (Русия) с 2:6, 2:6 за около час на корта.

16-годишният българинът изостана с 0:3, което се оказа решаващо за изхода на първия сет. Той започна с пробив във втората част, но загуби следващите четири гейма. Иванов пропусна точка за връщане на пробива при 2:4, а след това допусна още един брейк за крайното 2:6.

Василев отпадна в първия кръг в София
Василев отпадна в първия кръг в София

Това беше първи мач него в основната схема на турнири от сериите "Чалънджър".

Иван Иванов ще играе днес и срещата си от първия кръг на двойки. В мач номер 4 на корт номер 4 Иван Иванов и Наоя Хонда (Япония) излизат срещу вторите поставени Нино Сердарушич (Хърватия) и Зденек Коларж (Чехия).

В основната схема на сингъл участват още трима българи - получилият "уайлд кард" Александър Василев, който по-рано днес претърпя поражение, както и преминалите през квалификациите Анас Маздрашки и Виктор Марков. Петият представител на домакините - националът Александър Донски, отпадна на старта вчера.

Входът за зрители на турнира е свободен. Днес предстоят още четири срещи с българско участие.

В края на тази седмица на Български национален WINBET тенис център пък започва и турнир от категория "Чалънджър 75" с награден фонд 91 250 евро.

