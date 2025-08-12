Василев отпадна в първия кръг в София

Александър Василев отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 50" в София с награден фонд 54 хиляди евро.

18-годишният българин, който получи "уайлд кард" за участие, загуби от чеха Зденек Коларж с 2:6, 3:6 за 80 минути.

Далеч по-опитният 28-годишен Коларж взе ранен аванс от 3:1, а след това направи серия от седем поредни гейма, с която спечели първия сет и поведе с 4:0 във втория по пътя си към крайния успех. Чехът е 382-и в световната ранглиста, но е достигал до 111-ата позиция.

Василев, полуфиналист в юношеския "Уимбълдън" по-рано през сезона, заработи 560 точки, но няма да прибави точки към актива си за класацията на АТП, в която е 1305-и.

В основната схема на сингъл участват още трима българи - получилият "уайлд кард" Иван Иванов, както и преминалите през квалификациите Анас Маздрашки и Виктор Марков. Петият представител на домакините - националът Александър Донски, отпадна на старта вчера.