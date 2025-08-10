Популярни
  Виртц бе избран за Футболист на годината в Германия

Виртц бе избран за Футболист на годината в Германия

  10 авг 2025
  • 297
  • 0

Полузащитникът на националния отбор на Германия и на Ливърпул Флориан Виртц беше обявен за Футболист на годината на Германия в гласуване, организирано от спортното списание "Кикер".

Виртц получи 191 гласа, със 110 повече от втория в класирането Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен, 81 гласа). Младата звезда на Щутгарт Ник Волтемаде е трети със 71 гласа. Гласовете бяха подадени от 633 членове на Германската асоциация на спортните журналисти.

"Във футбола личното признание на отделните играчи винаги и преди всичко е награда за колектива. Осъзнавам, че все още имам много работа пред себе си, за да отговоря на всички очаквания, които са свързани с награда като Футболист на годината", сподели Виртц.

Виртц изведе Байер (Леверкузен) до титлите в Бундеслигата и Купата на Германия през сезон 2023-2024, в който "аспирините" не допуснаха нито едно поражение. Това лято той реши да премине в шампиона на Англия Ливърпул. Виртц пристигна на "Анфийлд" за първоначална сума от 100 милиона британски лири с допълнителни 16 милиона, които правят трансфера рекорден за клуб от Великобритания.

Наставникът на Фрайбург Юлиан Шустер беше избран за треньор на годината. Той пое поста миналото лято, след като Кристиан Щрайх напусна след 12 години на поста, и изведе тима до Лига Европа. За първи път две футболистки - капитанът на Германия Джулия Гвин и вратарката Ан-Катрин Бергер, получиха еднакъв брой гласове (по 145) и бяха обявени за номер 1 на годината при жените.

