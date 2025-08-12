Зак Браун: Формула 1 винаги ще бъде водещият приоритет за Макларън

Главният изпълнителен директор на Макларън Зак Браун заяви, че Формула 1 винаги ще бъде водещият приоритет за британския тим, въпреки неговото желание отново да спечели тройната корона на моторните спортове.

Макларън е единственият производител, който може да се похвали с това, че е печелил и трите състезания, които оформят тройната корона на моторспорта – Гран При на Монако, „Индианаполис 500“ и „24 часа на Льо Ман“. В момента британският екип се състезава във Формула 1 и Индикар, а от 2027 година ще се включи и със собствен прототип в клас Хиперкар на Световния шампионат за издръжливост (WEC) и ще се бори за победата на пистата „Сарт“. Заради тази програма Макларън закри отбора си във Формула Е.

Браун обаче е категоричен, че участието в Индикар и WEC няма да бъде за сметка на Формула 1, която си остава центъра на вселената за Макларън. Американецът също така изрази надеждата си британският тим да спечели за втори път тройната корона, този път в една епоха, а не в различни, както беше в миналото.

Макларън има две победи в Индианаполис от 1974 и 1976 с Джони Рътърфорд. Успехът на британския екип в Льо Ман пък идва през 1995 година Яник Далмас, Масаниро Секия и Джей Джей Лехто. Макларън е и най-успешният конструктор в Монако със своите 16 победи, а последната от тях дойде благодарение на Ландо Норис по-рано тази година.

„Ние сме отбор във Формула 1, ние сме отбор в Индикар, имахме отбор във Формула Е, а скоро ще влезе в WEC, което е Льо Ман. Очевидно центърът на нашава вселена е Формула 1, винаги ще бъде. Все пак Северна Америка е един от, ако не и най-важният пазар за повечето компании – огромна фенска база и страхотна икономика.



„Преди Формула 1 да избухне в Северна Америка, ние искахме да сме различни спрямо нашите конкуренти във Формула 1 с нашата фенска база и нашите корпоративни партньори, да имаме по-голямо присъствие в Северна Америка. Въпреки че Формула 1 сега е във възход в Северна Америка, ние искаме да сме по-големи в Северна Америка от нашите конкуренти. Това е идеята на отбора ни в Индикар.



„Наскоро обявихме влизането ни в WEC, което е „24 часа на Льо Ман“, това ще се случи през 2027 година. Там участват всички автомобилни производители – Ферари, Ламборгини, Астън Мартин, Порше, Тойота и други. Това е истински състезателен шампионат и той взаимства много от автомобилната индустрия. Затова ние влизаме в WEC.



„Ние сме единственият производител, който е печелил тройната корона, но го направихме в различни епохи, в различни епохи за нашия бранд. Искаме пак да го постигнем. Участието в тези три различни шампионата ни дава различни възможности с феновете, географията, технологиите и нашите корпоративни партньори“, обясни Браун.

Снимки: Gettyimages