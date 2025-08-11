Александър Василев: Това е една стъпка напред

Александър Василев вчера изигра първия си финал на турнир при мъжете. 18-годишният талант отстъпи в битката за титлата, но преди това записа четири победи на кортовете на ТК “Диема”. Следващите две седмици полуфиналистът от “Уимбълдън” при юношите ще участва на турнири от сериите Чалънджър в София, където ще бъде тестван срещу тенисисти на по-високо ниво.

“Доволен съм от турнира. Началото беше трудно, трябваше ми малко време да намеря играта си, но с всеки един мач ставах все по-уверен. Това е една стъпка напред. Следващите седмици предстоят по-силни турнири и гледаме напред”, сподели Василев пред Sportal.bg.

По време на финала Александър имаше физически проблем, но той няма да му попречи да участва на следващите турнири: ”Не мисля, че е много сериозна. Сега ще се фокусирам върху възстановяването. Може би прегрях заради слънцето, играх миналите дни в големите жеги. Това е спортът, това е тенисът. Учим се, продължаваме, ще работим по-здраво следващия път да не се появи”.

Той сподели как се играе пред родна публика: “Колкото е приятно, толкова е и трудно. Пред българска публика винаги има малко напрежение, но тя много помага и много ме подкрепя и съм изключително доволен да играя тези турнири вкъщи”.

Василев обясни, че е имал време да се адаптира към клея след турнирите на трева: “Успях да тренирам две седмици на клей преди турнира. Беше доста голяма разлика, но успяхме. След тези турнири пък ще играя на хард на US Open. Тревата най-много ми харесва като настилка, след това е клеят”.

Александър коментира и разликата в тениса при юношите и мъжете: “По-трудно е при мъжете, нивото е по-високо, играчите се борят повече, но всичко е възможно с правилната подготовка, с правилната нагласа, преходът ще бъде минат”.

Той сподели, че влиза без напрежение в предстоящите турнири: “Ще се фокусирам да се възстановя. Чалънджърът е доста по-високо ниво, но там ще изляза отпуснат и ще играя, защото там нямам какво да губя”.

Снимки: Марина Георгиева