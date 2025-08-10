Александър Василев отстъпи в първия си финал при мъжете

Популярни
  • 10 авг 2025 | 13:31
Александър Василев загуби на финала на сингъл на турнира за мъже "K&D Cup 2025" в София с награден фонд 15 хиляди долара. Надпреварата се провежда на базата на ТК "Диана".

Полуфиналистът на "Уимбълдън" при юношите Василев отстъпи пред номер 4 в схемата Тома Форел (Франция) с 5:7, 0:6 за час и 43 минути.

Първият сет беше равностоен до 5:5. Българинът загуби подаването си в 11-ия гейм, което се оказа достатъчно за Форел да поведе в резултата. Във втората част французинът не загуби нито един гейм и стана шампион в турнира.

Вчера Виктор Марков и Пламен Милушев станаха вицешампиони на двойки в надпреварата.

През следващата седмица Василев ще участва в основната схема на сингъл на турнира от категория АТП Чалънджър 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата ще се проведе на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Снимка: Марина Георгиева

