Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ се похвали с новия си вратар

ПСЖ се похвали с новия си вратар

  • 10 авг 2025 | 08:49
  • 978
  • 0
ПСЖ се похвали с новия си вратар

Пари Сен Жермен обяви трансфера на френския вратар Люка Шевалие от Лил, който е парафирал договор до 2030 година, обявиха от френския шампион и носител на титлата в Шампионската лига.

Според медиите Шевалие се е присъединил към ПСЖ за около 40 милиона евро, като 23-годишният футболист е на път да наследи италианския вратар Джанлуиджи Донарума, на когото остава още една година от договора му с парижкия клуб.

"Аз съм като дете, което изживява мечтата си. Още от малък исках да играя на най-високо ниво. Наистина съм щастлив да бъда тук. Ще нося тази фланелка със страст и амбиция", каза той за клубния сайт.

Роденият в Кале Шевалие завършва младежката академия на Лил и игра под наем за Валансиен, преди да стане основен вратар в родния си клуб през сезон 2022-2023.

Той беше обявен за вратар на годината в Лига 1 за сезон 2024-2025 от синдиката за професионални футболисти във Франция.

"Люка е един от водещите вратари във Франция и в Европа, и фантастично допълнение към нашия отбор, тъй като ние продължаваме да градим всичко в дългосрочен план, базирано на колектива", каза президентът на ПСЖ Насер Ал-Хелаифи, цитиран от Ройтерс.

Носителят на титлите в Лига 1 и Шампионската лига Пари Сен Жермен се изправя срещу Тотнъм за Суперкупата на УЕФА в сряда. Тимът започва кампанията си в първенството на страната на 17 август срещу Нант.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Арсенал може да се раздели със Зинченко без трансфер

Арсенал може да се раздели със Зинченко без трансфер

  • 10 авг 2025 | 07:52
  • 1992
  • 0
Турски национал на Бенфика под въпрос за реванша с Ница

Турски национал на Бенфика под въпрос за реванша с Ница

  • 10 авг 2025 | 07:09
  • 1258
  • 0
Артета със специални похвали към Гьокереш

Артета със специални похвали към Гьокереш

  • 10 авг 2025 | 06:54
  • 3563
  • 0
Официално: Иниго Мартинес се присъедини към Ал-Насър

Официално: Иниго Мартинес се присъедини към Ал-Насър

  • 10 авг 2025 | 06:39
  • 5337
  • 0
Салах с критики към УЕФА заради смъртен случай с Палестинец

Салах с критики към УЕФА заради смъртен случай с Палестинец

  • 10 авг 2025 | 05:43
  • 2333
  • 4
Бивш учител ще дебютира като вратар в Лига 1

Бивш учител ще дебютира като вратар в Лига 1

  • 10 авг 2025 | 05:30
  • 1727
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

Ентусиазираният Левски излиза за поредна победа срещу засипания с проблеми Спартак (Варна)

  • 10 авг 2025 | 07:17
  • 7424
  • 12
Ботев преследва първа победа

Ботев преследва първа победа

  • 10 авг 2025 | 07:36
  • 4170
  • 6
Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

Втора лига продължава с четири мача след снощния екшън

  • 10 авг 2025 | 09:00
  • 47646
  • 9
"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

"Вабанк": Кой трябва да води атаката на Левски

  • 10 авг 2025 | 09:30
  • 927
  • 0
4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

4 от 4 за Лудогорец! Шампионите загряха за Ференцварош с класика над Славия

  • 9 авг 2025 | 23:07
  • 44066
  • 142
Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

Големият трансфер в Близкия Изток е факт: Ал-Хилал обяви Нунес

  • 9 авг 2025 | 23:19
  • 19158
  • 6