Паула Бадоса разкритикува "неуважителен" коментар

Испанската тенисистка Паула Бадоса разкритикува „неуважителен“ коментар онлайн и обеща да се завърне скоро на корта, след като проблем с дясното бедро принуди бившата №2 в света да се оттегли от мача си на турнира в Дубай.

Испанката се бе върнала в Топ 10 в света миналата година със силни изяви, след като поредица от контузии, включително хроничен проблем с гърба, я накараха да обмисля ранно пенсиониране през 2024-та.

Бадоса поведе с 4:1 срещу украинката Елина Свитолина в мача си от втория кръг в Дубай във вторник, но загуби следващите пет гейма, както и първия сет, преди 28-годишната тенисистка да потърси помощ и след това да реши да се откаже. По-късно тя отвърна в социалните мрежи на човек, който каза, че тя не уважава играта.

„Нямате представа какво е да живееш с хронична травма и все пак да избираш да продължаваш“, написа Бадоса. „Да се събуждаш всеки ден, без да знаеш как ще реагира тялото ти, да търсиш решения и да се бориш за нещо, което обичаш, и да даваш всичко от себе си, дори когато е толкова трудно“, допълни тя.

Бадоса каза, че се е сблъсквала с „безкрайни кошмари“, докато се е опитвала да намери трайни решения, но възможността да стъпи на тенис корта си е струвала труда.

„Така че ще продължа да опитвам“, каза испанката. „Защото всичко е въпрос на опит и това няма да се промени. Винаги ще опитам още веднъж. Правя това заради страстта си. Ако има дори 1% шанс да продължа, ще го използвам. Просто така виждам и разбирам живота“, категорична е състезателката.

Коментарите на Бадоса разпалиха по-широк дебат за това как играчите трябва да се справят с обидни коментари в социалните медии.

„За мен единственото неуважение тук е да отварям социалните медии и да чета подобни съобщения“, добави Бадоса. „След това се оплакваме, ако видим, че играчите страдат и имат проблеми с психичното здраве, но не съм изненадана от количеството омраза и „експерти“, които имаме тук“, смята тя.

От WТА заявиха пред Ройтерс, че защитата на играчите и по-широкото тенис семейство от гнусни онлайн заплахи и злоупотреби остава висок приоритет за ръководния орган на женската игра. Австралийката Дестани Аява заяви миналата седмица, че „ще се откаже от спорта тази година“, описвайки културата на тениса като „расистка, женомразка, хомофобска и враждебна“, като подчерта онлайн негативизма. Няколко тенисистки са говорили за подобни проблеми, като Свитолина казва, че е получила смъртни заплахи след загубата си на Откритото първенство на Канада миналия сезон, обвинявайки за „срамното“ поведение на недоволните хора, които залагат.

Разгневени комарджии са отговорни за 40% от откритите злоупотреби с играчи, разкри проучване на WТА и Международната федерация по тенис, публикувано миналата година. „Бих казала, че не става въпрос само за залагания, а за кибертормоз като цяло“, казва шестата в света Аманда Анисимова. „Не мисля, че хората осъзнават мащаба на това колко голям ефект може да има върху някого“, допълва тя.