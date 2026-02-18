Серундоло бие в Рио де Жанейро, шампионът Себастиан Баес отпадна

Поставеният под номер едно в схемата Франсиско Серундоло се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Рио де Жанейро от сериите АТР 500 с награден фонд от близо 2,5 милиона долара.

27-годишният аржентинец победи сънародника си Мариано Навоне с 6:3, 6:4 за час и половина игра. Навоне проби още в първия гейм, но след поредица от брейкове в средата на първия сет Серундоло излезе напред в общия резултат. Във втората част един пробив, дошъл при 1:1, беше достатъчен за по-опитния от двамата аржентинци, който се поздрави с победата и продължи към следващата фаза.

Five wins on the trot



Buenos Aires champion and Rio top seed sees off Navone 6-3 6-4!

В следващия кръг Серундоло ще се изправи срещу друг представител на Аржентина в лицето на Тиаго Тиранте, който ден по-рано се справи с чилиеца Кристиан Гарин със 7:5, 6:3.

Вторият поставен Лучано Дардери (Италия), който в неделя загуби от Франсиско Серундоло на финала в Буенос Айрес, този път беше победен от по-малкия му брат - Хуан Мануел Серундоло, отстъпвайки с 1:6, 6:3, 4:6 за два часа и 17 минути.

Keeping it in the family...



Sunday - Francisco Cerundolo defeats Luciano Darderi in the Buenos Aires final



Tuesday - Juan Manuel Cerundolo defeats Luciano Darderi in the Rio first round

Във втория кръг съперник на Хуан Серундоло ще бъде Яник Ханфман (Германия), който отстрани местния представител Жоао Рейш Да Силва със 7:6(3), 6:4.

Шампионът от миналата година Себастиан Баес (Аржентина) беше елиминиран от Жайме Фария (Португалия) с 5:7, 1:6. Португалецът ще срещне Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) в следващата фаза. Босненецът победи испанеца Педро Мартинес с 0:6, 7:6(5), 6:4.

Three-peat: DENIED



Lucky loser Jaime Faria knocks out two-time defending champion Baez 7-5 6-1!

Италианецът Матео Беретини се справи с „щастливия губещ“ Томас Бариос Вера със 7:6(1), 7:5, а в следващия кръг ще се изправи срещу Душан Лайович (Сърбия).