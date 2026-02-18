Популярни
  Sportal.bg
  Тенис
Серундоло бие в Рио де Жанейро, шампионът Себастиан Баес отпадна

  • 18 фев 2026 | 11:23
  • 176
  • 0
Поставеният под номер едно в схемата Франсиско Серундоло се класира за втория кръг на тенис турнира на клей в Рио де Жанейро от сериите АТР 500 с награден фонд от близо 2,5 милиона долара.

27-годишният аржентинец победи сънародника си Мариано Навоне с 6:3, 6:4 за час и половина игра. Навоне проби още в първия гейм, но след поредица от брейкове в средата на първия сет Серундоло излезе напред в общия резултат. Във втората част един пробив, дошъл при 1:1, беше достатъчен за по-опитния от двамата аржентинци, който се поздрави с победата и продължи към следващата фаза.

В следващия кръг Серундоло ще се изправи срещу друг представител на Аржентина в лицето на Тиаго Тиранте, който ден по-рано се справи с чилиеца Кристиан Гарин със 7:5, 6:3.

Вторият поставен Лучано Дардери (Италия), който в неделя загуби от Франсиско Серундоло на финала в Буенос Айрес, този път беше победен от по-малкия му брат - Хуан Мануел Серундоло, отстъпвайки с 1:6, 6:3, 4:6 за два часа и 17 минути.

Във втория кръг съперник на Хуан Серундоло ще бъде Яник Ханфман (Германия), който отстрани местния представител Жоао Рейш Да Силва със 7:6(3), 6:4.

Шампионът от миналата година Себастиан Баес (Аржентина) беше елиминиран от Жайме Фария (Португалия) с 5:7, 1:6. Португалецът ще срещне Дамир Джумхур (Босна и Херцеговина) в следващата фаза. Босненецът победи испанеца Педро Мартинес с 0:6, 7:6(5), 6:4.

Италианецът Матео Беретини се справи с „щастливия губещ“ Томас Бариос Вера със 7:6(1), 7:5, а в следващия кръг ще се изправи срещу Душан Лайович (Сърбия).

