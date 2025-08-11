Люка Бресел разкри защо пропусна началото на сезона

Световният шампион за 2023 година Люка Бресел внесе повече яснота за причините, които водят до пропускане на всичките турнири досега от началото на сезон 2025/26. Особено "болезнено финансово" за него е отсъствието му от Мастърса в Саудитска Арабия, чийто шампион ще прибере 500 000 паунда.
Ето какво написа в социалните мрежи Бресел:
"Някои от вас може би се чудят защо не участвам в снукър събития от април насам. Истината е, че имам здравословни проблеми.
Аз и екипът ми правим всичко възможно, за да излезем от това по-силни и по-добри от преди. Много е разочароващо, че не мога да пътувам и да участвам в турнири! Но… винаги избирам да бъда оптимист!
Трудните времена често водят до нещо велико!"