  3. Люка Бресел разкри защо пропусна началото на сезона

  • 11 авг 2025 | 14:06
  • 362
  • 0
Световният шампион за 2023 година Люка Бресел внесе повече яснота за причините, които водят до пропускане на всичките турнири досега от началото на сезон 2025/26. Особено "болезнено финансово" за него е отсъствието му от Мастърса в Саудитска Арабия, чийто шампион ще прибере 500 000 паунда.

Ето какво написа в социалните мрежи Бресел:

"Някои от вас може би се чудят защо не участвам в снукър събития от април насам. Истината е, че имам здравословни проблеми.

Аз и екипът ми правим всичко възможно, за да излезем от това по-силни и по-добри от преди. Много е разочароващо, че не мога да пътувам и да участвам в турнири! Но… винаги избирам да бъда оптимист!

Трудните времена често водят до нещо велико!"

