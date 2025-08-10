Люка Бресел се оттегли от пореден турнир

Люка Бресел се оттегли от турнира Мастърс на Саудитска Арабия в Джеда, съобщиха от Световния снукър тур в събота.

WST посочиха медицински причини за оттеглянето, но това е вече четвърти турнир от сезона 2025/26, от който Бресел се отказва.

Белгийския куршум завърши миналия сезон, губейки £500 000 от спечелената титла на Световното първенство през 2023 г. от своята двугодишна ранглиста.

Това го изпрати извън топ 16 в официалната ранглиста, като 30-годишният играч завърши сезона като номер 39 в света.

Въпреки това, това беше значително подобрение спрямо месеци по-рано, когато слабата му форма доведе до възможност да загуби мястото си в тура.

Всъщност, Бресел завърши сезона 2024/25 обещаващо, достигайки до полуфиналите на Откритото първенство на Уелс и до четвъртфиналите на Световното първенство.

Феновете се надяваха, че тези представяния ще го вдъхновят да се отнесе по-сериозно към играта този сезон в опит да възстанови кариерата си.

Но бившият номер 2 в света не се е появил на нито едно събитие от началото на новия календар през юни.

Бресел пропусна квалификациите за Откритото първенство на Ухан – давайки шанс на Харис Тахир да се класира директно за основната схема в Китай – и беше заменен от Ашли Карти, след като впоследствие се оттегли от квалификациите за Откритото първенство на Великобритания.

Малко след това той се оттегли от Група 27 на Championship League Snooker, ранкинг турнира, който спечели през 2022 г.

Отсъствието му от основния тур продължи и в богатия турнир Saudi Arabia Snooker Masters тази седмица.

Медицинските причини за отсъствието му не са разкрити, но тъй като е избрал да пропусне толкова доходоносно и престижно събитие, е любопитно кога ще видим световния шампион от 2023 г. отново в действие.