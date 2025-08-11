Популярни
  Мухова се справи с французойка, Крейчикова обърна Свитолина

  11 авг 2025
В ранните часове на днешния 11-и август (понеделник) се изиграха последните четири мача от втория кръг в турнира на WTA в Синсинати, САЩ.

Публиката в Северна Америка имаше удоволствието да види изцяло американски сблъсък, което означаваше, че със сигурност още една състезателка от САЩ след Кори Гоф ще играе в третия кръг. Това стана Кейти МакНали, която победи сънародничката си Кеслър МакКартни с 6:4, 6:3. Следващата съперничка на победителката ще бъде германката Ела Зайдел.

Радостите за САЩ обаче бяха прекършени още в следващия двубой, където София Кенин загуби от французойката Варвара Гарчева със 7:6(7), 3:6, 3:6.

Представителката на Франция в следващия кръг ще се изправи срещу Каролина Мухова от Чехия, която също игра тази нощ. Тя победи друга французойка в лицето на Каролин Гарсия със 7:6(3), 7:6(0).

В последния мач още една представителка на Чехия записа победа. Това бе Барбора Крейчикова, която елиминира украинката Елина Свитолина с 2:6, 6:4, 6:3.

Тази вечер ще се изиграят първите срещи от третия кръг.

