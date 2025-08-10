Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Трима българи на корта в понеделник на турнира от категория АТП Чалънджър 50 в София

  • 10 авг 2025 | 17:38
Трима български тенисисти ще играят в понеделник на турнира от категория АТП Чалънджър 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Български национален WINBET тенис център в Борисовата градина.

Анас Маздрашки и Виктор Марков излизат за срещите си от втория кръг в квалификациите. От 10.00 часа Маздрашки ще играе на централния корт срещу номер 2 схемата в пресявките Франко Агаменоне (Италия). По същото време Виктор Марков ще бъде на корт номер 6 срещу седмия в схемата Сергей Фомин (Узбекистан).

Утре започват и мачовете от първия кръг от основната схема. Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Донски ще спори от 16.30 часа на централния корт срещу Ариан Шах (Индия).

Шампионът на "Уимбълдън" при юношите Иван Иванов и полуфиналистът от Откритото първенство на Великобритания Александър Василев ще започнат участието си във вторник. Иван Иванов ще има за съперник номер 5 Марат Шарипов (Русия), а  Александър Василев ще стартира срещу Зденек Коларж (Чехия).

