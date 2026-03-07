Сабаленка с убедителна победа, носейки годежния си пръстен

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка се класира за третия кръг на силния турнир по тенис на твърди кортове WTA 1000 в Индиън Уелс (САЩ) с награден фонд 9.4 милиона долара.

Сабаленка победи японката Химено Сакацуме с 6:4, 6:2 и показа лъскавия си нов годежен пръстен.

27-годишната тенисистка за първи път е на турнира с впечатляващия диамантен пръстен с овален профил, след като се сгоди за бразилския бизнесмен Георгиос Франгулис късно във вторник.

„Чувствам го супер удобно и лъскаво. Проверихме отново дали има вероятност да загубя диаманта и нямаше такава. Бях доста уверена, носейки го, надявайки се дори да разсее опонентката ми“, каза Сабаленка след двубоя.

Беларускинята, която е стигнала до финала на турнира от WTA 1000 два пъти през последните три години, каза, че макар предложението да е било пълна изненада за нея, целият екип е бил запознат с тайната.

„Видях Георгиос и плаках половината време, защото си мислех, че изглеждам грозно, неподготвена, а това е толкова красив момент“, каза тя. „Спрях всичко и помолих видеооператора и фотографа да се уверят, че лицето ми не е на снимките, а само пръстена, странични изгледи и отзад, само за да не се шокирате от начина, по който изглеждам. Но беше красив момент“, добави тя.

Следващата й съперничка ще бъде Жаклин Кристиан (Румъния), която елиминира номер 29 Мая Джойнт 9Австралия) с 0:6, 6:2, 7:5.

Номер 4 в схемата Коко Гоф (САЩ) елиминира Камила Рахимова (Русия) с 6:3, 7:6(5), шестата поставена Аманда Анисимова (САЩ) отстрани друга рускиня Анна Блинкова (Русия) с 5:7, 6:1, 6:0, а номер 7 Джазмин Паолини (Италия) надделя над Анастасия Потапова (Русия) с 6:7(5), 6:2, 6:3.

Шампионката от 2018 година Наоми Осака (Япония) също продължава наред след успех над Виктория Хименес Касинцева (Андора) със 7:5, 6:2.

Номер 11 Екатерина Александрова (Русия) отпадна след поражение от австралийката Талия Гибсън с 3:6, 7:5.

В други срещи 14-а в схемата Линда Носкова (Чехия) победи Джесика Бусас Манейро (Испания) с 6:3, 6:3, номер 25 Емма Ръдукану (Великобритания) се наложи над Анастасия Захарова (Русия) с 6:1, 6:3, номер 10 Виктория Мббоко (Канада) елиминира Кимбърли Бирел (Австралия) с 6:4, 7:6(5), номер 17 Клара Таусон (Дания) спечели срещу Юлия Путинцева (Казахстан) с 7:6(9), 6:2.

Рускинята Анна Калинская се справи със Зейнеп Сьонмез (Турция) с 6:4, 7:6(4), а Камила Осорио (Колумбия) надделя над номер 18 Ива Йович (САЩ) с 4:6, 7:6(4), 6:3.

Снимки: Imago