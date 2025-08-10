Челси няма да промени плановете си за Вейга след контузията на Колуил

Челси все още иска да продаде защитника Ренато Вейга през летния трансферен прозорец, съобщава Фабрицио Романо.

Лондонският клуб е готов да се раздели с 22-годишния играч дори след контузията на Ливай Колуил. Сделката с Атлетико Мадрид за Вейга пропадна, но се очакват преговори с други заинтересовани клубове. Самият португалски национал също би искал да премине в нов отбор.

🚨⚠️ Chelsea consider Renato Veiga for sale even after Levi Colwill injury… and Veiga wants new chapter.



Talks to advance in the next days with several clubs keen after Atléti deal off. pic.twitter.com/hOypPoxRMn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025

Бранителят се присъедини към Челси през миналата година от Базел. През януари лондончани го дадоха под наем на Ювентус, за който футболистът изигра 15 мача. За Челси той има 2 гола и 1 асистенция в 18 срещи във всички турнири.

Снимки: Gettyimages