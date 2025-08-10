Популярни
Челси няма да промени плановете си за Вейга след контузията на Колуил

  • 10 авг 2025 | 15:55
Челси все още иска да продаде защитника Ренато Вейга през летния трансферен прозорец, съобщава Фабрицио Романо.

Лондонският клуб е готов да се раздели с 22-годишния играч дори след контузията на Ливай Колуил. Сделката с Атлетико Мадрид за Вейга пропадна, но се очакват преговори с други заинтересовани клубове. Самият португалски национал също би искал да премине в нов отбор.

Бранителят се присъедини към Челси през миналата година от Базел. През януари лондончани го дадоха под наем на Ювентус, за който футболистът изигра 15 мача. За Челси той има 2 гола и 1 асистенция в 18 срещи във всички турнири.

