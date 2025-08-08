Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Севиля
  3. Севиля отказа и втората оферта на Наполи

Севиля отказа и втората оферта на Наполи

  • 8 авг 2025 | 04:10
  • 263
  • 0
Севиля отказа и втората оферта на Наполи

Подобрената оферта на Наполи от 17 милиона евро за Хуанлу Санчес е била отхвърлена от Севиля. Клубът от Андалусия иска 20 милиона плюс 20% от бъдеща продажба. Подобна оферта вече отправи Уулвърхамптън.

Фабрицио Романо и Матео Морето твърдят, че сделка при тези условия няма да има, защото в Наполи не са съгласни с клаузата за процент от бъдещ трансфер, при това толкова висок.

От Наполи напредват бързо по още една сделка
От Наполи напредват бързо по още една сделка

Хуанлу ще навърши 22 години по-късно този месец и наскоро подписа нов договор със Севиля, който е валиден до юни 2029 година.

Десният бек е продукт на школата на Севиля и вече има 59 мача в Ла Лига за тима от "Рамон Санчес Писхуан".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кристиано заби хеттрик за Ал-Насър

Кристиано заби хеттрик за Ал-Насър

  • 8 авг 2025 | 00:45
  • 2103
  • 30
Червен картон обърка плановете на Партизан

Червен картон обърка плановете на Партизан

  • 8 авг 2025 | 00:06
  • 1243
  • 0
Много голове и червени картони в днешните мачове от Лигата на конференциите

Много голове и червени картони в днешните мачове от Лигата на конференциите

  • 7 авг 2025 | 23:58
  • 10071
  • 0
ФКСБ отчая косовари с впечатляващ обрат, Утрехт също се доближи до плейофите

ФКСБ отчая косовари с впечатляващ обрат, Утрехт също се доближи до плейофите

  • 7 авг 2025 | 23:50
  • 1103
  • 0
Бешикташ разгроми ирландци, тежка загуба за Брьондби

Бешикташ разгроми ирландци, тежка загуба за Брьондби

  • 7 авг 2025 | 23:45
  • 1294
  • 0
Първата седмица на третия квалификационен кръг в Лига Европа приключи с 10 мача

Първата седмица на третия квалификационен кръг в Лига Европа приключи с 10 мача

  • 7 авг 2025 | 23:30
  • 15255
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

Луда "синя" вечер! Юноша взриви "Герена" в последната секунда

  • 7 авг 2025 | 23:02
  • 148700
  • 935
Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

Арда (Кърджали) направи голяма крачка към плейофите на Лига на конференциите

  • 7 авг 2025 | 20:55
  • 80427
  • 135
Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

Хулио Веласкес: Гордост е да бъда треньор на този клуб

  • 7 авг 2025 | 23:33
  • 13399
  • 25
Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

Боримиров възмутен от Сабах: Не мога да повярвам, това даже и Славия не го прави

  • 7 авг 2025 | 23:36
  • 15906
  • 33
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

  • 7 авг 2025 | 19:24
  • 67272
  • 181
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

  • 7 авг 2025 | 17:00
  • 29891
  • 57