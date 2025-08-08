Севиля отказа и втората оферта на Наполи

Подобрената оферта на Наполи от 17 милиона евро за Хуанлу Санчес е била отхвърлена от Севиля. Клубът от Андалусия иска 20 милиона плюс 20% от бъдеща продажба. Подобна оферта вече отправи Уулвърхамптън.

Фабрицио Романо и Матео Морето твърдят, че сделка при тези условия няма да има, защото в Наполи не са съгласни с клаузата за процент от бъдещ трансфер, при това толкова висок.

Хуанлу ще навърши 22 години по-късно този месец и наскоро подписа нов договор със Севиля, който е валиден до юни 2029 година.

Десният бек е продукт на школата на Севиля и вече има 59 мача в Ла Лига за тима от "Рамон Санчес Писхуан".

