Атлетико Мадрид ще подпише с втори италиански национал

Атлетико Мадрид и Наполи са постигнали споразумение за трансфера на нападателя Джакомо Распадори, който ще облече екипа на испанския клуб, съобщават трансферните експерти в Италия.

Атлетико е близо до привличането на нападател на Наполи

Сделката е на обща стойност 22+4 млн. евро, като самият играч също е договорил своите лични условия с новия си отбор. Така Атлетико ще привлече втори италиански национал през това лято след левия бек Матео Руджери, пристигнал от Аталанта. 25-годишният Распадори има 40 мача с 9 гола и 6 асистенции за “Скуадра адзура”, с която стана европейски шампион през 2021-ва. “Дюшекчиите” ще бъдат неговият трети клуб в кариерата му след родния му Сасуоло и Наполи, с който стана двукратен шампион в Серия "А". За три сезона при “партенопеите” той записа 109 двубоя с 18 попадения и 10 голови паса.

🚨🔴⚪️ Giacomo Raspadori to Atlético Madrid, here we go! Deal agreed for fee package worth €22m plus €4m add-ons.



Raspadori agreed personal terms earlier today and wanted Atléti move with Napoli keen to sell.



New signing completed for Atléti after Millot deal off. 🇮🇹 pic.twitter.com/dDUhNovML3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025