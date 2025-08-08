Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид ще подпише с втори италиански национал

Атлетико Мадрид ще подпише с втори италиански национал

  • 8 авг 2025 | 20:30
  • 1839
  • 0
Атлетико Мадрид ще подпише с втори италиански национал

Атлетико Мадрид и Наполи са постигнали споразумение за трансфера на нападателя Джакомо Распадори, който ще облече екипа на испанския клуб, съобщават трансферните експерти в Италия.

Атлетико е близо до привличането на нападател на Наполи
Атлетико е близо до привличането на нападател на Наполи

Сделката е на обща стойност 22+4 млн. евро, като самият играч също е договорил своите лични условия с новия си отбор. Така Атлетико ще привлече втори италиански национал през това лято след левия бек Матео Руджери, пристигнал от Аталанта. 25-годишният Распадори има 40 мача с 9 гола и 6 асистенции за “Скуадра адзура”, с която стана европейски шампион през 2021-ва. “Дюшекчиите” ще бъдат неговият трети клуб в кариерата му след родния му Сасуоло и Наполи, с който стана двукратен шампион в Серия "А". За три сезона при “партенопеите” той записа 109 двубоя с 18 попадения и 10 голови паса.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Реал Мадрид показа третия си екип, вдъхновен от “Бернабеу”

Реал Мадрид показа третия си екип, вдъхновен от “Бернабеу”

  • 8 авг 2025 | 19:45
  • 1271
  • 8
Бърнли привлече Армандо Броя

Бърнли привлече Армандо Броя

  • 8 авг 2025 | 19:21
  • 969
  • 0
Гуардиола остави девет играчи в Англия преди мача с Палермо

Гуардиола остави девет играчи в Англия преди мача с Палермо

  • 8 авг 2025 | 19:07
  • 1465
  • 0
Байерн преподписа с двама от най-перспективните си таланти

Байерн преподписа с двама от най-перспективните си таланти

  • 8 авг 2025 | 18:57
  • 1022
  • 0
Уиса натиска за трансфер в Нюкасъл, "свраките" започнаха преговори и с Коло Муани

Уиса натиска за трансфер в Нюкасъл, "свраките" започнаха преговори и с Коло Муани

  • 8 авг 2025 | 18:26
  • 1552
  • 1
УЕФА наложи редица санкции на Барселона; Ямал, Левандовски и Флик са сред наказаните

УЕФА наложи редица санкции на Барселона; Ямал, Левандовски и Флик са сред наказаните

  • 8 авг 2025 | 18:12
  • 9305
  • 29
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Ботев (Враца), гостите изпуснаха дузпа

Монтана 0:0 Ботев (Враца), гостите изпуснаха дузпа

  • 8 авг 2025 | 21:15
  • 8402
  • 23
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 23773
  • 129
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 4428
  • 9
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 21569
  • 87
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 8552
  • 8
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 39792
  • 46