Най-големият син на Диего Симеоне ще играе за шести различен отбор в Италия

От Торино официално обявиха привличането на нападателя Джовани Симеоне под наем от Наполи. Преотстъпването е на стойност 1 млн. евро, задължителната опция за закупуването на играча е 6 млн. евро, а бонусите са в размер на още 1 млн. евро. Ако трансферът стане постоянен, ще влезе в сила договор на аржентинеца с продължителност 3+1 години.

За най-големия син на Диего Симеоне това ще бъде шести различен отбор в Италия след престоите си в Дженоа, Фиорентина, Каляри, Верона и Наполи. За три сезона с екипа на „партенопеите“ 30-годишният футболист записа общо 103 мача с 14 гола и 4 асистенции, като с тях той стана двукратен шампион на Серия "А".

Самият Симеоне се сбогува с досегашния си клуб с трогателно обръщение в социалните мрежи. „Скъпи Наполи, нямаш представа колко трудно е за мен да пиша това съобщение, тъй като много пъти си мислех как и какво да напиша, но е толкова трудно. Това бяха тежки дни и просто искам да благодаря за всичко, което си направил за мен. От първия ден усетих твоята подкрепа и страст. Аз просто се опитвах да се отплатя за всичко, което ми даде. Сега разбирам поговорката: „Плачеш два пъти в Неапол: когато пристигнеш и когато си тръгнеш“. О, да… това е вярно. Аз обаче не си тръгвам, защото тук имам приятели, спомени и история, която никой никога няма да забрави. Наполи ще остане завинаги с мен, където и да отида.

Cara Napoli.. non sapete quanto sia difficile per me scrivere questo messaggio, ho provato tante volte a pensare cosa e come scrivervi ma mi è difficile. Sono stati giorni difficili, io solo voglio ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per me. Dal primo giorno ho sentito… pic.twitter.com/jDJDKfbvWC — Giovanni Simeone (@simeonegiovanni) August 7, 2025

Искам да благодаря за всичко на съотборниците, треньорите, лекарите, физиотерапевтите, отговорниците за екипите, готвачите и всички останали, които работят в Наполи зад кулисите. Вие носите отговорността да радвате мнозина неаполитанци. Благодаря и на вас, тифози, защото без вас Наполи не е Наполи. Вие правите този клуб велик! Вие, неаполитанците, карате хората да се влюбят в Неапол. Вие сте специални. Форца Наполи винаги! Благодаря, благодаря, благодаря“, написа нападателят към едноминутно видео с избрани кадри от периода си в италианския шампион.