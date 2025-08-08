Популярни
  3. Атлетико е близо до привличането на нападател на Наполи

  • 8 авг 2025 | 15:37
  • 779
  • 0
В Атлетико Мадрид са направили важни стъпки за привличането на нападателя на Наполи Джакомо Распадори, съобщават Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

Според информациите “дюшекчиите” вече са постигнали споразумение с италианския национал за неговите лични условия. Освен това те са изпратили своята първа официална оферта, която е на стойност 25 млн. евро плюс бонуси. От “Марка” пък очакват трансферът да стане факт през следващата седмица, като мадридското издание пише, че 25-годишният играч вече казал на някои от настоящите си съотборници за престоящото си преминаване в Атлетико.

Распадори прекара три сезона в Наполи, който го взе от Сасуоло първо под наем, а след това и за постоянно, като общата сума по сделката беше 33 млн. евро. С екипа на “партенопеите”, с които спечели две титли в Серия "А", той има 109 мача с 18 гола и 10 асистенции.

