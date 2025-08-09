Популярни
Атлетико вгорчи генералната репетиция на Нюкасъл

  • 9 авг 2025 | 20:11
  • 1074
  • 0
Атлетико вгорчи генералната репетиция на Нюкасъл

Нюкасъл загуби последната си контрола преди старта на сезона в Премиър Лийг. “Свраките” отстъпиха с 0:2 на Атлетико Мадрид на “Сейнт Джеймсис Парк”. Тимът на Еди Хау записа четвърта загуба по време на предсезонната подготовка.

“Свраките” продължават да са без изявен нападател, след като Александър Исак, чието бъдеще е неясно, не тренира с отбора. Днес на върха на атаката играеше Харви Барнс. Новото попълнение Антъни Еланга за първи път игра пред феновете на “Сейнт Джеймсис Парк”.

Домакините направиха някои добри комбинации, но не стигнаха до удар в първия половин час. Атлетико пък чакаше търпеливо своите моменти, а в една ситуация Ник Поуп се намеси решително. Малко по-късно Жоелинтон стреля неточно с глава, а след това прати топката право в ръцете на Облак.

Дюшекчиите поведоха в 50-ата минута, след като Хулиан Алварес откри резултата с удар отблизо след асистенция на Баена. Тимът на Диего Симеоне бързо можеше да удвои аванса си, но лятното попълнение Давид Ханцко не успя да се възползва от добра ситуация. Последваха нови ситуации пред вратата на Нюкасъл и се стигна до втори гол. В 63-ата минута Гризман удвои аванса на гостите. Сьорлот напредна и намери французина, който завърши с техничен удар.

Снимки: Imago

