  • 10 авг 2025 | 06:39
  • 249
  • 0
Официално Иниго Мартинес се присъедини към Ал-Насър

Иниго Мартинес напуска Барселона след две сезона с "червено-синята" фланелка и ще се присъедини към саудитския Ал-Насър, като там ще бъде съотборник с Кристиано Роналдо и Жоао Феликс, а негов треньор ще бъде реномираният португалски специалист Жорже Жезус.

Каталунците благодариха на опитния си централен защитник при раздялата, като специално изтъкнаха важността на „професионализма, всеотдайността, усилията и ангажираността“, които е демонстрирал през последните два сезона.

Специална клауза е причината за изненадващата раздяла на Иниго Мартинес с Барселона
Специална клауза е причината за изненадващата раздяла на Иниго Мартинес с Барселона

Мартинес в клуба изигра 25 изиграни мача в дебютния си сезон с каталунците, а с идването на Ханзи Флик през миналата кампания той стана неизменим титуляр и се появи в 46 мача във всички турнири.

Мартинес през миналия сезон спечели с Барселона Ла Лига, Купа на Краля и Суперкупата на Испания, като остана на крачка и от участие в Шампионската лига, но катастрофира на полуфинала в "турнира на богатите" срещу Интер.

Сега с новия си отбор той ще опита да триумфира и в СПЛ на Саудитска Арабия, където шампионската титла остана далеч от Ал-Насър въпреки наличието на Кристиано Роналдо и другите звездни покупки, които пристигнаха през последните сезони.

