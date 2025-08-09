Популярни
Билетите за мача България - Австрия в Ботевград вече са в продажба

Билетите за второто домакинство на мъжкия национален отбор на България по баскетбол в предквалификациите за предстоящото Световно първенство през 2027 година вече са в продажба. Срещата на националите срещу Австрия ще се проведе на 16 август (събота) от 18.00 часа в “Арена Ботевград”.

Цените на пропуските са следните:

- Възрастни - 20 лв.;

- Деца от 13 до 18 години - 10 лв. (50% отстъпка);

- Деца до 12 г. - вход свободен (без право на седящо място);

Билети може да бъдат закупени онлайн на https://balkan-basket.com/bg/tickets/list

В продажба онлайн са пуснати само 1800 билета. Цената е еднаква за всички сектори, а пропускът важи за целия мач.

Работното време на касите на “Арена Ботевград”:

15 август (петък):

10:00 ч. – 12:00 ч.

16:00 ч. – 18:00 ч.

16 август (събота):

От 14:00 ч. – до началото на мача.

Тази вечер от 18.00 часа в Самоков тимът на България излиза срещу Нидерландия във втория си двубой от пресявките.

Снимка: ФИБА

