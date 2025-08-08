Барчовски не изключи възможността Везенков да играе в световните предквалификации

Селекционерът на националния отбор на България по баскетбол Росен Барчовски говори пред медиите преди утрешния втори двубой на „лъвовете“ от световните предквалификациите, в който родните национали ще посрещнат тима на Нидерландия.

Срещата ще се играе в „Арена СамЕлион“ в Самоков от 18:00 часа. В първия си мач от световните предквалификации българите отстъпиха със 76:88 при гостуването си на Австрия.

„Фокусирахме се върху мача утре. За този срещу Австрия ще говорим следващата седмица, когато ни предстои домакинството на австрийците. По-важно е да сме готови за утре. Неминуемо загубата и голямата разлика, която допуснахме, влияе, но смятам, че за два дни ще бъде преодоляна”, заяви Барчовски.

Опитният специалист коментира и негативният баланс, който имат „лъвовете“ срещу „лалетата“ в исторически план, изоставайки с 4:5 победи.

„Статистиката е много дълга и в годините, но е за това да бъде нарушавана, така че утре ще я нарушим. Всеки желае да види борбен отбор, с много желание и енергия, настроен биткаджийски. Това го оценяват хората. Ако го съчетаем с разум и самочувствие, ще спечелим. При всички положения точковата разлика ще бъде важна, но първо трябва да играем за победа, ако има шанс, ще се борим и за по-голям резултат.“

На въпрос дали националите могат да прегорят, той отговори така:

„Ще водя разговори, ще има убеждаване, някакви треньорски техники, но се надявам да го няма.“



„Нидерландците са много атлетичен и бърз отбор, чувствително повече от този на Австрия. Нямат изявени суперзвезди, но са по-комплексни и използват по-дълга ротация. Играят много агресивно, пресират по цялото игрище, така че са доста различен тим“, акцентира наставникът върху силните и слабите страни на съперника.

Треньорът отново говори и за евентуалното участие на Александър Везенков в пресявките.

„Аз не мисля за това нещо, но винаги съществува такава възможност, зависи от него дали ще се почувства добре и дали ще има желание. Той винаги има желание, въпросът е дали ще се почувства добре да направи няколко тренировки, така че е възможно. Възможно е още на 16 ти август срещу Австрия.“



„Групата ще е същата, която беше срещу австрийците, но имаме последна тренировка. Всичко става. Нашите козове ще бъдат да си дадем това, което можем. Когато го направим, ние играем силно с всички отбори и не са ни пречка, просто да се доближим до нашите възможности.“



„Имаме нужда от феновете, това е националният отбор на България. Ситуацията не е лека, има много млади играчи, просто моля хората да дойдат с позитивна енергия“, завърши своя призив Барчовски.

Снимки: Sportal.bg