Серхио Перес си нае нов мениджър

Бившият пилот на Ред Бул Серхио Перес се бори за титулярно място в Кадилак за догодина, но според непотвърдена информация, отборът-дебютант вече е избрал Валтери Ботас. Мексиканецът продължава с опитите си да се върне във Формула 1 и за тази цел си е наел нов мениджър.
Информацията беше съобщена от бившият треньор по физическа подготовка на Перес Хави Мартос, който обаче не разкри името на новия мениджър на Чеко.
„Предполагам, че това е новина, която мнозина не знаят – обясни Мартос в подкаста Duralavita. – Серхио вече има нов мениджър. Досега работеше с Джулиан Якоби, но двамата се разделиха. Интересно ми е защо си е намерил нов мениджър? Ако ще приключвате състезателната си кариера, дали ще си намерите нов мениджър? Аз поне не бих направил това.“
Освен в Кадилак, слуховете пращат Перес и в Алпин, като се смята, че Флавио Бриаторе иска да използва опитния мексиканец, който вече доказа, че може да се адаптира към трудните за каране коли на Ред Бул. А новият мениджър на Перес ще има трудната задача да преговаря с Бриаторе за догодина.
