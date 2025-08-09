Серхио Перес си нае нов мениджър

Бившият пилот на Ред Бул Серхио Перес се бори за титулярно място в Кадилак за догодина, но според непотвърдена информация, отборът-дебютант вече е избрал Валтери Ботас. Мексиканецът продължава с опитите си да се върне във Формула 1 и за тази цел си е наел нов мениджър.

Информацията беше съобщена от бившият треньор по физическа подготовка на Перес Хави Мартос, който обаче не разкри името на новия мениджър на Чеко.

Vote for your favourite overtake from July! 🙌💨



Here are the @cryptocom Overtake of the Month Nominations... ▶️#F1 — Formula 1 (@F1) August 6, 2025

Макларън: Пиастри и Норис ще имат равен шанс в битката за титлата

„Предполагам, че това е новина, която мнозина не знаят – обясни Мартос в подкаста Duralavita. – Серхио вече има нов мениджър. Досега работеше с Джулиан Якоби, но двамата се разделиха. Интересно ми е защо си е намерил нов мениджър? Ако ще приключвате състезателната си кариера, дали ще си намерите нов мениджър? Аз поне не бих направил това.“

Освен в Кадилак, слуховете пращат Перес и в Алпин, като се смята, че Флавио Бриаторе иска да използва опитния мексиканец, който вече доказа, че може да се адаптира към трудните за каране коли на Ред Бул. А новият мениджър на Перес ще има трудната задача да преговаря с Бриаторе за догодина.

Верстапен не очаква още победи този сезон

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages