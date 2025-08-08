Испанец триумфира на 100 м в Тампере, два сребърни медала в спринта

Популярни
  8 авг 2025
Испанецът Андер Гарайър спечели европейската титла на 100 метра при юношите на континенталния форум под 20 години в Тампере, Финландия. Той даде време от 10.40 секунди (-0.7 м/сек) за първото място.

Битката за другите две места на почетната стълбичка беше толкова ожесточена, че накрая двама атлети завършиха на второто място с абсолютно равни времена. Нидерландецът Джозуа Ревиер и британецът Теди Уилсън постигнаха 10.47 сек (.464), като дори фотофинишът не успя да ги раздели.

Радостта за Испания тази вечер беше двойна, след като малко по-рано Андреа Танкеу Джеуджи спечели златото на диск с личен рекорд от 54.28 м.

Снимки: Gettyimages

