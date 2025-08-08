Популярни
  • 8 авг 2025 | 18:58
Италианка спечели европейската титла в тройния скок при девойките с рекорд на шампионатите

Италианката Ерика Сарачени спечели европейската титла в тройния скок при девойките с нов рекорд на шампионатите. При доста по-приятно време днес в Тампере Сарачени се наложи с постижение от 14.24 метра, което е и нов рекорд на шампионатите.

Румънката Дария Вринчеану се пребори за среброто също с личен рекорд от 13.75 м, а трета завърши латвийката Адриана Крузмане също с лично постижение от 13.62 м.

По-рано през деня Ярно ван Даален (Нидерландия) извоюва европейската титла в тласкането на гюле при юношите с 21.07 м.

В хвърлянето на чук при юношите златния медал спечели унгарецът Армин Шабадос с 82.91 м.

Снимки: Gettyimages

