Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Най-бързата девойка в Европа е от Италия

Най-бързата девойка в Европа е от Италия

  • 8 авг 2025 | 20:51
  • 624
  • 0
Най-бързата девойка в Европа е от Италия

Представителката на Италия Кели Дуала спечели по безапелационен начин европейската титла на 100 метра за девойки под 20 години на шампионата в Тампере. 15-годишната атлетка, която е с камерунски родители и е родена в Италия, даде време от 11.22 секунди (-0.1 м/сек) за златния медал.

Британката Мейбъл Аканде се пребори за среброто с 11.41 сек, а третата позиция зае украинката Уляна Степанюк с 11.53 сек.

По-рано през сезона Дуала спечели златото на 100 м и на Европейския младежки олимпийски фестивал в Скопие.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Лека атлетика

15-годишният Стилиян Орлинов 12-ти в Европа в скока на дължина

15-годишният Стилиян Орлинов 12-ти в Европа в скока на дължина

  • 8 авг 2025 | 20:18
  • 573
  • 0
Поляк спечели европейското злато в десетобоя със световен рекорд за юноши

Поляк спечели европейското злато в десетобоя със световен рекорд за юноши

  • 8 авг 2025 | 20:14
  • 561
  • 0
Италианка спечели европейската титла в тройния скок при девойките с рекорд на шампионатите

Италианка спечели европейската титла в тройния скок при девойките с рекорд на шампионатите

  • 8 авг 2025 | 18:58
  • 1010
  • 0
Ивет Лалова: Време е и у нас гласът на атлетите да бъде част от управлението

Ивет Лалова: Време е и у нас гласът на атлетите да бъде част от управлението

  • 8 авг 2025 | 17:57
  • 4245
  • 9
Анимеш Кужур се цели в ценни точки за ранглистата за Световното

Анимеш Кужур се цели в ценни точки за ранглистата за Световното

  • 8 авг 2025 | 17:51
  • 430
  • 1
Фейт Кипиегон гони нови върхове

Фейт Кипиегон гони нови върхове

  • 8 авг 2025 | 17:36
  • 449
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Ботев (Враца), гостите изпуснаха дузпа

Монтана 0:0 Ботев (Враца), гостите изпуснаха дузпа

  • 8 авг 2025 | 21:15
  • 8432
  • 23
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 23844
  • 129
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 4452
  • 9
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 21587
  • 87
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 8563
  • 8
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 39810
  • 46