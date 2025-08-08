Най-бързата девойка в Европа е от Италия

Представителката на Италия Кели Дуала спечели по безапелационен начин европейската титла на 100 метра за девойки под 20 години на шампионата в Тампере. 15-годишната атлетка, която е с камерунски родители и е родена в Италия, даде време от 11.22 секунди (-0.1 м/сек) за златния медал.

Британката Мейбъл Аканде се пребори за среброто с 11.41 сек, а третата позиция зае украинката Уляна Степанюк с 11.53 сек.

По-рано през сезона Дуала спечели златото на 100 м и на Европейския младежки олимпийски фестивал в Скопие.

