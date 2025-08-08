Популярни
Поляк спечели европейското злато в десетобоя със световен рекорд за юноши

  • 8 авг 2025 | 20:14
  • 134
  • 0
Поляк спечели европейското злато в десетобоя със световен рекорд за юноши

Полякът Хуберт Трошанка спечели европейската титла в десетобоя за юноши под 20 години с нов световен рекорд и рекорд на шампионатите. Роденият през 2006 г. атлет събра актив от 8514 точки в двудневната надпревара и коригира предишното върхово постижение в тази възраст на германеца Никлас Каул. В отделните дисциплини полякът постигна 10.74 сек на 100 метра, 7.26 м в скока на дължина, 15.48 м на гюле, 1.94 м в скока на височина, 46.21 сек на 400 м, 14.23 сек на 110 м/пр, 43.36 м на диск, 4.80 м на овчарски скок, 68.87 м на копие и 4:28.59 мин на 1500 м.

Сребърния медал заслужи представителят на Нидерландия Луук Пелкманс с личен рекорд от 8293 точки, а бронза спечели швейцарецът Леон Круменахер също с лично постижение от 7972 точки.

Снимки: Gettyimages

