  15-годишният Стилиян Орлинов 12-ти в Европа в скока на дължина

  8 авг 2025 | 20:18
  • 562
  • 0
Първият български финалист на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 20 години Стилиян Орлинов зае 12-то място в скока на дължина. 15-годишният възпитаник на Атанас Иванов постигна 7.06 метра (+0.1 м/сек) в най-добрия си трети опит днес в Тампере. В другия си успешен опит Орлинов се приземи на 7.03 м (+0.4 м/сек).

Европейски шампион в скока на дължина стана чехът Петър Мейнделшмит със 7.89 м (+1.0 м/сек). За среброто се пребори Даниеле Леонардо Индзоли със 7.69 м (+0.9 м/сек), а бронза заслужи сърбинът Лука Бошкович също със 7.69 м (+1.1 м/сек), но с по-слаб по сила втори опит от Индзоли.

Снимка: списание "Атлетика"

